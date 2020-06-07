Линкор четырех адмиралов: "Азов" был спущен на воду 7 июня 1826 года

7 июня 1826 года спустили на воду легендарный российский линейный корабль "Азов". Командовал линкором будущий адмирал Михаил Лазарев. А служили на нем еще четверо будущих адмиралов - Павел Нахимов, Владимир Корнилов, Владимир Истомин и Евфимий Путятин.

Корабль построили на Архангельских верфях и спустили на воду 7 июня 1826 года. Еще при возведении линкора капитаном назначили Михаила Лазарева и он внес множество предложений в конструкцию корабля. 22 приняли. Они касались боевой мощи и удобства планировки внутренних помещений. "Азов" признали очень удачным в конструктивном отношении и по данному проекту построили еще 15 кораблей.

Название свое "Азов" получил в честь победы императора Петра I над турками в 1696 году. Корабль вошел в состав Балтийского флота.

Капитан "Азова" Михаил Лазарев особенно тщательно подбирал экипаж. Он создал здесь атмосферу взаимного уважения между офицерами и матросами, что было большой редкостью в то время. В состав экипажа зачислили прославленных в будущем флотоводцев, героев обороны Севастополя - лейтенанта Павла Нахимова, мичмана Владимира Корнилова, гардемарина Владимира Истомина, а также мичмана Евфимия Путятина.

Линкор участвовал в двух войнах - в войне Греции за независимость 1821-1829 годов и Русско-турецкой войне 1828-1829 годов. Он отличился в Наваринском морском сражении 1827 года - борьбе России и Турции за влияние на Балканах. Участниками сражения были с одной стороны соединенные эскадры России, Англии и Франции, а с другой - турецко-египетский флот.

Сражение продолжалось около четырех часов. Его итогом стал полный разгром турецко-египетского флота. Потери составили более 60 кораблей и свыше четырех тысяч человек убитыми и ранеными. А вот союзники не потеряли ни одного корабля. Убитых было 181, а раненых - 480.

После сражения "Азов" встал на ремонт в Ла-Валетте на Мальте. За боевые заслуги 29 декабря 1827 года линкор наградили кормовым Георгиевским адмиральским флагом. Его специально доставили из России и подняли на корабле. Здесь же на Мальте на борту "Азова" состоялся суд над офицерами находившегося также на ремонте корабля "Александр Невский", которых обвинили в бесчеловечном отношении к матросам.

Линкор в 1828-1829 годах участвовал в Русско-турецкой войне. Но после Наваринского сражения турки старались не встречаться с "Азовом".

В 1830 году линкор вернулся в Кронштадт. Во время этого плавания он шел во льдах по Финскому заливу.

А в 1831-м героический корабль разобрали. Линкор в боях и за время трехлетнего похода вдали от берега и ремонтных баз получил слишком серьезные повреждения.

Но память о легендарном линейном корабле осталась. Его Георгиевский флаг передали кораблю, названному в его честь - "Память Азова".