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07.06.2020 14:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В центре Петербурга 75 домов остались без электричества

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге на Васильевском острове 75 жилых домов остались без электроснабжения из-за пожара на трансформаторной подстанции, сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Фото: Из материалов проверки
Опубликовано видео горящей нефтяной скважины в Иркутске

Сейчас эти дома переводят на резервную схему электроснабжения.

Пожар, который привел к блэкауту, произошел в трансформаторной подстанции возле дома №55 по улице Калинина.

Площадь подстанции всего три квадратных метра. За полчаса 18 пожарных, используя четыре единицы техники, полностью потушили возгорание. При аварии обошлось без пострадавших.

Происшествия ЧП Пожары Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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