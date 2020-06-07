В центре Петербурга 75 домов остались без электричества

В Петербурге на Васильевском острове 75 жилых домов остались без электроснабжения из-за пожара на трансформаторной подстанции, сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Сейчас эти дома переводят на резервную схему электроснабжения.

Пожар, который привел к блэкауту, произошел в трансформаторной подстанции возле дома №55 по улице Калинина.

Площадь подстанции всего три квадратных метра. За полчаса 18 пожарных, используя четыре единицы техники, полностью потушили возгорание. При аварии обошлось без пострадавших.