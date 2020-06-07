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07.06.2020 13:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге мужчину задержали за кражу денег у блокадницы

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге полицейские задержали 35-летнего мужчину, которого подозревают в краже 85 тысяч рублей у 80-летней жительницы блокадного Ленинграда, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Кража денег у пенсионерки произошла в конце апреля. Домой к пожилой женщине в квартиру по улице Двинской пришли двое бодрых молодых людей. Они заявили, что пришли устанавливать счетчики на воду.

После ухода "мастеров" у пенсионерки из кошелька пропали 85 тысяч рублей.

Злоумышленников искали полтора месяца. И вот накануне возле дома 11/21 по Петергофскому шоссе полицейские задержали первого подозреваемого, он, кстати, ранее уже имел конфликты с законом.

Сейчас полицейские ищут второго злоумышленника. В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не исключают, что пенсионерка является не единственной жертвой лжемастеров.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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