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07.06.2020 17:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жительницу Ленобласти оштрафовали за самовольное погребение мужа

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

Три тысячи рублей штрафа должна заплатить жительница города Тихвин, которая похоронила своего умершего супруга на закрытом кладбище без привлечения ритуальной конторы. Об этом сообщает администрация Тихвинского района Ленобласти.

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По данным администрации, захоронение произошло в конце апреля у храма Святого Иовы Многострадального, где находится старое кладбище на Николиной Горе. С 2011 года оно закрыто.

Вдове вменяют то, что она не получила талон на захоронение, который свидетельствует о выделении места на кладбище. Это является нарушением областного КоАП.

Женщина на судебное заседание не пришла.

В районной администрации отмечают, что неделей ранее на три тысячи рублей был оштрафован еще один горожанин, который на этом же кладбище похоронил свою мать.

Жители Тихвинского района новость о штрафах за самостоятельное захоронение близких встретили болезненно. На странице районной администрации в социальных сетях пользователи жалуются на дороговизну ритуальных услуг.

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