В Сочи из-за жары в 37 градусов объявили экстренное предупреждение

Температура воздуха в Сочи сегодня достигнет 37 градусов, в городе объявили экстренное предупреждение. Как уточнили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, самая сильная жара будет в предгорной зоне курорта.

- Избегайте воздействия повышенной температуры. Носите светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором. Помните, что обожженная кожа перестает выделять пот и охлаждаться. Передвигайтесь не спеша, старайтесь чаще находиться в тени, - говорится в сообщении.

Кроме того, экстренное предупреждение из-за жары коснулось и Туапсинского района, где столбики термометров 7 июня также поднимутся до 37 градусов.

Как сообщалось ранее, 6 июня на Черноморском и Азовском побережьях Краснодарского края начали открываться пляжи и некоторые заведения общепита. Карантин на Кубани был продлен до 21 июня.