Новости

В российский мультсериал "Царевны" добавят персонажей других рас 17:16
Жительницу Ленобласти оштрафовали за самовольное погребение мужа 17:05
В Сети появилась дата презентации новых флагманов Samsung 17:01
Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров 17:00
Крым и Севастополь до конца года получат 6,8 млрд рублей на дороги 16:22
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль 16:21
В саудовской Джидде вновь ввели комендантский час 16:19
Военные точным выстрелом потушили горящую скважину в Иркутской области 16:11
В Сети появился фанатский постер кроссовера "Мстители против Людей Икс" 16:03
Пожар на нефтяной скважине в Иркутской области ликвидирован 16:02
В Болгарии из желудка мужчины изъяли полкило железных приборов 15:58
В Сочи из-за жары в 37 градусов объявили экстренное предупреждение 15:56
Иосиф Пригожин предложил себя на пост советника по культуре 15:55
Роскосмос запатентовал "сачок" для ловли космического мусора 15:54
Авиакомпания Lufthansa пообещала возвращать пассажиров домой 15:52
В мультике "Человек-паук: Через вселенные" нашли отсылку к фильму Рэйми 15:49
Для корабля "Орел" тестируют канатно-спусковое устройство 15:45
В Нью-Йорке отменяют комендантский час 15:42
Макгрегор назвал причину завершения карьеры 15:33
Видео: Мадонна на костылях вышла на марш протеста 15:24
МЧС предупредило москвичей о надвигающейся грозе 15:17
Сбор разлившихся в Норильске нефтепродуктов осложнил сильный ветер 15:17
Бари Алибасов пропал накануне своего дня рождения 15:15
В Краснодаре МВД проверит видео с девушкой, бегавшей по машине ДПС 15:08
Патриарх Кирилл поздравил верующих со Святой Троицей 15:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Как будем отдыхать в июне
Как будем отдыхать в июне
Кто и когда должен платить за раздавленные деревьями автомобили
Кто и когда должен платить за раздавленные деревьями автомобили
07.06.2020 15:56
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Сочи из-за жары в 37 градусов объявили экстренное предупреждение

Текст: Михаил Сухарев

Температура воздуха в Сочи сегодня достигнет 37 градусов, в городе объявили экстренное предупреждение. Как уточнили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, самая сильная жара будет в предгорной зоне курорта.

Эксперт ВОЗ: Жаркая погода не снижает риск заразиться COVID-19

- Избегайте воздействия повышенной температуры. Носите светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором. Помните, что обожженная кожа перестает выделять пот и охлаждаться. Передвигайтесь не спеша, старайтесь чаще находиться в тени, - говорится в сообщении.

Кроме того, экстренное предупреждение из-за жары коснулось и Туапсинского района, где столбики термометров 7 июня также поднимутся до 37 градусов.

Как сообщалось ранее, 6 июня на Черноморском и Азовском побережьях Краснодарского края начали открываться пляжи и некоторые заведения общепита. Карантин на Кубани был продлен до 21 июня.

Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Названы регионы РФ с самыми высокими зарплатами в начале 2020 года
"Газпром" закупит трубы почти на 100 миллиардов рублей
Пушков назвал бредом слова Макфола о беспорядках в США
В МЧС РФ ответили на предложение США о помощи в Норильске
Глава МИД Германии назвал отношения с США сложными
ЕГЭ-2020: что нужно знать о пробном экзамене
По каким правилам будут работать детские лагеря