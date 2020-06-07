В Челябинске из-за тополиного пуха загорелись три машины и кладбище

Сегодня челябинские пожарные ликвидировали несколько возгораний на Успенском кладбище, где в разных местах загорались тополиный пух и старая листва. А накануне от тополиных огненных змеек в Северо-Западной зоне южноуральской столицы вспыхнули три легковых автомобиля.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области, после тревожных звонков смотрителей Успенского туда еще до наступления полудня были отправлены две спецмашины. Эти выходные выдались весьма напряженными для огнеборцев. Здесь установилась сухая, жаркая и ветреная погода, а возгораний - десятки. Непотушенный окурок, тем более намеренный поджог скоплений пуха могут привести к печальным последствиям.

Так, на улице братьев Кашириных серьезно повреждены огнем находившиеся на огороженной стоянке две иномарки и Lada. По свидетельствам очевидцев, пламя быстро подобралось к машинам по тополиным "дорожкам". Прохожие не сумели справиться с ним самостоятельно, и только прибывший пожарный расчет ликвидировал очаг возгорания. Между тем поблизости от него находилось множество других авто.

ГУ МЧС напоминает, что в Челябинской области установлен противопожарный режим: запрещено сжигать мусор, траву, разводить костры.