Новости

В Краснодаре МВД проверит видео с девушкой, бегавшей по машине ДПС 15:08
Патриарх Кирилл поздравил верующих со Святой Троицей 15:01
Действуют ли ПДД в полях и лесах 14:40
"Газпром" закупит трубы почти на 100 миллиардов рублей 14:38
Половина Испании переходит к последнему этапу выхода из карантина 14:37
В Челябинске из-за тополиного пуха загорелись три машины и кладбище 14:36
Колледжи начнут работу с 1 сентября 14:28
В центре Петербурга 75 домов остались без электричества 14:22
Опубликовано видео горящей нефтяной скважины в Иркутске 14:07
В Москве простились с актером Михаилом Кокшеновым 14:03
СМИ: Скрипали переехали в Новую Зеландию 13:48
Шнуров посоветовал Валерии и Пригожину обратиться к врачам 13:42
Индия и Китай хотят мирно решить проблемы спорных территорий 13:15
В Петербурге мужчину задержали за кражу денег у блокадницы 13:02
Горящую нефтяную скважину в Иркутской области попытаются потушить с помощью артиллерии 12:57
В Воронежской области мошенники подделывали банковские карты 12:34
Митрополит Иларион рассказал о новых правилах посещения храмов 11:54
Петербуржец, расстрелявший студента на Невском, объяснил свой поступок 11:44
Найденный в пермской тайге 10-летний мальчик был искусан клещами 11:42
Глава Тувы ввел в республике карантин на две недели 11:25
Названы регионы РФ с самыми высокими зарплатами в начале 2020 года 11:18
Погромы в Нью-Йорке списали на провал американской разведки 11:04
Китай обещает сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру 10:54
Видео: В Красноярском крае из-за дождей рухнули два моста 10:51
В Кузбассе спасатель погиб при испытаниях пожарного рукава 10:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Как будем отдыхать в июне
Как будем отдыхать в июне
Пушкин онлайн: Как поздравить поэта с днем рождения
Пушкин онлайн: Как поздравить поэта с днем рождения
07.06.2020 14:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Челябинске из-за тополиного пуха загорелись три машины и кладбище

Текст: Анатолий Меньшиков
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сегодня челябинские пожарные ликвидировали несколько возгораний на Успенском кладбище, где в разных местах загорались тополиный пух и старая листва. А накануне от тополиных огненных змеек в Северо-Западной зоне южноуральской столицы вспыхнули три легковых автомобиля.

В Кузбассе спасатель погиб при испытаниях пожарного рукава

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области, после тревожных звонков смотрителей Успенского туда еще до наступления полудня были отправлены две спецмашины. Эти выходные выдались весьма напряженными для огнеборцев. Здесь установилась сухая, жаркая и ветреная погода, а возгораний - десятки. Непотушенный окурок, тем более намеренный поджог скоплений пуха могут привести к печальным последствиям.

Так, на улице братьев Кашириных серьезно повреждены огнем находившиеся на огороженной стоянке две иномарки и Lada. По свидетельствам очевидцев, пламя быстро подобралось к машинам по тополиным "дорожкам". Прохожие не сумели справиться с ним самостоятельно, и только прибывший пожарный расчет ликвидировал очаг возгорания. Между тем поблизости от него находилось множество других авто.

ГУ МЧС напоминает, что в Челябинской области установлен противопожарный режим: запрещено сжигать мусор, траву, разводить костры.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Названы регионы РФ с самыми высокими зарплатами в начале 2020 года
Пушков назвал бредом слова Макфола о беспорядках в США
В Москве скончались 55 пациентов с коронавирусом
В МЧС РФ ответили на предложение США о помощи в Норильске
Глава МИД Германии назвал отношения с США сложными
"РГ"-советы: как обезопасить квартиру на время дачного сезона
Верховный суд подтвердил, что нарушитель на дороге преимуществ не имеет