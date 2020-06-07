Указ губернатора Сахалинской области от 5 июня 2020 года № 59 "О внесении изменений в указ Губернатора Сахалинской области от 12.05.2020 № 43 "Об ограничении въезда граждан на территорию Сахалинской области"

Постановляю:

1. Внести изменения в Порядок оформления и использования цифровых пропусков для въезда граждан на территорию Сахалинской области в период действия режима повышенной готовности органов управления, сил и средств Сахалинской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Сахалинской области, утвержденный указом Губернатора Сахалинской области от 12.05.2020 № 43 "Об ограничении въезда граждан на территорию Сахалинской области" с учетом изменений, внесенных указами Губернатора Сахалинской области от 15.05.2020 № 45, от 20.05.2020 № 49, от 28.05.2020 № 55, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему указу.

2. Настоящий указ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящий указ в газете "Губернские ведомости", на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области, на "Официальном интернет-портале правовой информации".

4. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на заместителя председателя Правительства Сахалинской области С.В.Наумова.

Губернатор Сахалинской области В.И.Лимаренко





Приложение к указу Губернатора Сахалинской области от 05 июня 2020 г. № 59





"Утвержден указом Губернатора Сахалинской области от 12 мая 2020 г. № 43

Порядок оформления и использования цифровых пропусков для въезда граждан на территорию Сахалинской области в период действия режима повышенной готовности органов управления, сил и средств Сахалинской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Сахалинской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок оформления и использования цифровых пропусков для въезда граждан на территорию Сахалинской области в период действия режима повышенной готовности органов управления, сил и средств Сахалинской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Сахалинской области (далее - Порядок) устанавливает процедуру получения и предъявления цифровых пропусков для въезда граждан на территорию Сахалинской области (далее - цифровой пропуск).

1.2. По цифровому пропуску осуществляется въезд на территорию Сахалинской области из других субъектов Российской Федерации следующих категорий граждан, у которых отсутствует регистрация по месту жительства (месту пребывания) на территории Сахалинской области или объекты жилого недвижимого имущества, принадлежащие им на праве собственности:

1.2.1. граждан, въезд которых на территорию Сахалинской области обусловлен исполнением ими трудовых (служебных) обязанностей;

1.2.2. граждан, прибывающих на территорию Сахалинской области к близким родственникам (супруги, родители и дети, дедушки, бабушки, внуки, полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные), зарегистрированным по месту жительства (месту пребывания) на территории Сахалинской области.

1.3. Получение цифрового пропуска осуществляется гражданином путем подачи заявления с использованием Интернет-портала https://dp.sakhalin.gov.ru/ (далее - Портал).

1.4. При подаче заявления гражданин:

1.4.1. уведомляется о действующих на территории Сахалинской области запретах и ограничениях в соответствии с указом Губернатора Сахалинской области от 18.03.2020 № 16 "О введении в Сахалинской области режима повышенной готовности для органов управления, сил и средств Сахалинской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Сахалинской области";

1.4.2. подтверждает отсутствие у него явных признаков инфекции (повышенная температура, кашель, затрудненное дыхание).

1.5. После заполнения заявления цифровой пропуск автоматически формируется и направляется на рассмотрение (статус цифрового пропуска "в работе").

1.6. Информацию о статусе пропуска можно проверить непосредственно на Портале, введя номер мобильного телефона, указанный в заявлении.

1.7. Цифровой пропуск оформляется на Портале в виде кода с присвоенным номером.

1.8. Цифровой пропуск можно скачать или распечатать (при наличии технической возможности), а его номер записать в целях его предъявления для проверки должностным лицам, уполномоченным на составление административных протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 КоАП РФ.

1.9. В случае невозможности представить цифровой пропуск в виде кода для проверки может быть представлен номер цифрового пропуска.

2. Порядок оформления цифровых пропусков для граждан, въезд которых на территорию Сахалинской области обусловлен исполнением ими трудовых (служебных) обязанностей

2.1. Заявление о получении цифрового пропуска гражданами, въезд которых на территорию Сахалинской области обусловлен исполнением ими трудовых (служебных) обязанностей (далее - цифровой пропуск для работников), подается не позднее чем за три рабочих дня до даты въезда на территорию Сахалинской области.

2.2. В заявлении о получении цифрового пропуска для работников

указываются:

2.2.1. фамилия, имя, отчество (при наличии);

2.2.2. адрес планируемого места пребывания на территории Сахалинской области;

2.2.3. контактные данные заявителя (номер мобильного телефона, адрес электронной почты);

2.2.4. вид транспорта (морской, воздушный) прибытия, номер рейса;

2.2.5. дата прибытия в Сахалинскую область;

2.2.6. информация о работодателе (наименование, ИНН, Ф.И.О. контактного лица, номер телефона).

2.3. По результатам рассмотрения заявления о получении цифрового пропуска для работников на основании сведений, содержащихся в уведомлении и гарантийном письме работодателя, представляемых в соответствии с пунктом 7 указа Губернатора Сахалинской области от 18.03.2020 № 16 "О введении в Сахалинской области режима повышенной готовности для органов управления, сил и средств Сахалинской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Сахалинской области" (далее - Указ № 16), агентством по труду и занятости населения Сахалинской области не позднее двух рабочих дней до даты прибытия гражданина принимается одно из двух решений:

2.3.1. об удовлетворении заявления на получение цифрового пропуска для работников путем присвоения на Портале цифровому пропуску статуса "подтвержден";

2.3.2. об отказе в удовлетворении заявления на получение цифрового пропуска для работников путем присвоения на Портале цифровому пропуску статуса "отказано".

2.4. Основаниями принятия решения об отказе в удовлетворении заявления на получение цифрового пропуска для работников являются:

2.4.1. отсутствие уведомления и (или) гарантийного письма работодателя, представленных в агентство по труду и занятости населения Сахалинской области в соответствии с пунктом 7 Указа № 16 (далее - уведомление работодателя, гарантийное письмо), либо представление уведомления работодателя и (или) гарантийного письма в неполном объеме;

2.4.2. представление уведомления работодателя и (или) гарантийного письма работодателем, не состоящим на налоговом учете в Сахалинской области по месту его нахождения или по месту нахождения его филиала, либо по месту нахождения обособленного подразделения;

2.4.3. несоответствие информации, содержащейся в уведомлении работодателя и гарантийном письме, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц и едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;

2.4.4. несвоевременная подача заявления о получении цифрового пропуска.

2.5. Информация о результате рассмотрения заявления на получение цифрового пропуска для работников не позднее чем за два рабочих дня до даты прибытия направляется на адрес электронной почты, указанный в заявлении, посредством сервисов Портала.

3. Порядок оформления цифровых пропусков для граждан, прибывающих на территорию Сахалинской области к близким родственникам, зарегистрированным по месту жительства (месту пребывания) на территории Сахалинской области

3.1. Заявление о получении цифрового пропуска гражданами, прибывающими на территорию Сахалинской области к близким родственникам, зарегистрированным по месту жительства (месту пребывания) на территории Сахалинской области (далее - цифровой пропуск для родственников), подается не менее чем за три рабочих дня до даты въезда на территорию Сахалинской области.

3.2. В заявлении о получении цифрового пропуска для родственников указываются:

3.2.1. фамилия, имя, отчество (при наличии);

3.2.2. адрес планируемого места пребывания на территории Сахалинской области;

3.2.3. контактные данные заявителя (номер мобильного телефона, адрес электронной почты);

3.2.4. вид транспорта (морской, воздушный) прибытия, номер рейса;

3.2.5. дата прибытия на территорию Сахалинской области;

3.2.6. информация о принимающей стороне (фамилия, имя, отчество (при наличии), номер телефона, степень родства).

3.3. При подаче заявления о получении цифрового пропуска для родственников гражданин гарантирует предъявление документов, подтверждающих близкую родственную связь с приглашающими его гражданами, зарегистрированными по месту жительства (месту пребывания) на территории Сахалинской области, лицам, осуществляющим проверку пропусков в месте прибытия.

3.4. Граждане, зарегистрированные на территории Сахалинской области и приглашающие лиц, указанных в подпункте 1.2.2 пункта 1.2 настоящего Порядка, за четыре дня до планируемого прибытия данных лиц заполняют уведомление в разделе "Приемная граждан" на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области https://sakhalin.gov.ru/?id=490 с указанием следующей информации:

3.4.1. тема обращения: обращение по личному вопросу;

3.4.2. текст сообщения: фамилия, имя, отчество (при наличии) прибывающего, номер телефона, степень родства.

3.5. По результатам рассмотрения заявления о получении цифрового пропуска для родственников на основании сведений, содержащихся в пункте 3.4 настоящего Порядка, министерством культуры и архивного дела Сахалинской области в течение двух рабочих дней принимается одно из двух решений:

3.5.1. об удовлетворении заявления о получении цифрового пропуска для родственников путем присвоения на Портале цифровому пропуску статуса "подтвержден";

3.5.2. об отказе в удовлетворении заявления о получении цифрового пропуска для родственников путем присвоения на Портале цифровому пропуску статуса "отказано".

3.6. Основанием принятия решения об отказе в удовлетворении заявления о получении цифрового пропуска для родственников является отсутствие уведомления, предусмотренного пунктом 3.4 настоящего Порядка.

3.7. Информация о результате рассмотрения заявления о получении цифрового пропуска для родственников в течение двух рабочих дней с момента подачи заявления направляется на адрес электронной почты, указанный в заявлении, посредством сервисов Портала.







