В Болгарии из желудка мужчины изъяли полкило железных приборов

Врачи больницы в болгарской Стара-Загоре изъяли из желудка молодого человека около половины килограмма железа.

Как сообщает bTV, в ходе операции, длившейся два часа, в теле пациента были обнаружены гаечный ключ, отвертка, набор гвоздей, болты, ложки, проволока и ручки от кухонной утвари. Причина того, почему эти предметы очутились в животе 27-летнего гражданина, остается неизвестной.

В настоящее время мужчина находится в реанимации, его жизни ничто не угрожает.

Хирург, который провел эту операцию, поделился, что уже сталкивался в своей практике с подобными случаями. По его словам, обычно такие инциденты встречались в среде заключенных, некоторые из которых пытались таким образом тайно пронести с собой запрещенные предметы.