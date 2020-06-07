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07.06.2020 15:58
Рубрика: В мире

В Болгарии из желудка мужчины изъяли полкило железных приборов

Текст: Александр Гацак (София)

Врачи больницы в болгарской Стара-Загоре изъяли из желудка молодого человека около половины килограмма железа.

Фото: Александр Гацак
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Как сообщает bTV, в ходе операции, длившейся два часа, в теле пациента были обнаружены гаечный ключ, отвертка, набор гвоздей, болты, ложки, проволока и ручки от кухонной утвари. Причина того, почему эти предметы очутились в животе 27-летнего гражданина, остается неизвестной.

В настоящее время мужчина находится в реанимации, его жизни ничто не угрожает.

Хирург, который провел эту операцию, поделился, что уже сталкивался в своей практике с подобными случаями. По его словам, обычно такие инциденты встречались в среде заключенных, некоторые из которых пытались таким образом тайно пронести с собой запрещенные предметы.

В мире Европа Болгария

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