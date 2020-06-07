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07.06.2020 00:18
Рубрика: В мире

В Лондоне произошли столкновения демонстрантов и полиции

Текст: Максим Макарычев
В Лондоне в субботу произошли столкновения демонстрантов и полиции. Группа сторонников движения "Black Lives Matter" ("Жизни чернокожих имеют значение") вступила в столкновения со стражами правопорядка на улице Уайтхолл, недалеко от здания министерства обороны Соединенного Королевства. Демонстранты почтили минутой молчания память американца Джорджа Флойда, а затем стали скандировать лозунги: "Нет справедливости, нет мира" и "Жизни чернокожих имеют значение".

Как сообщил корреспондент телеканала Sky News, атмосфера начала накаляться в центре Лондона, после того как митингующие начали бросать бутылки и другие предметы в стражей порядка. Офицерам конной полиции удалось оттеснить протестующих, которые попытались пройти к резиденции британского премьера, расположенной на Даунинг-стрит. По информации британских СМИ, к 21 часу по местному времени (23 часов мск) ситуацию в целом удалось стабилизировать. В ходе акции протеста пострадал офицер конной полиции. Задержаны несколько участников акции протеста.

Фото: AP Photo/Frank Franklin II
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В субботу подобные акции проходили в других крупных городах в Британии, таких, как Манчестер, Кардифф, Лутон, Лестер. Они, отмечают наблюдатели, носили в основном мирный характер. Между тем, на акции протеста в своем родном городе Уотфорде известный британский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа сказал, что "британские чернокожие больше не могут сидеть сложа руки". В Манчестере около 15 тысяч протестующих собрались в Саду Пикадилли в центре города, хлопая в унисон и держа плакаты с лозунгами движения "черных жизней". Они собрались на акцию, несмотря на предупреждения мэра Манчестера Энди Бернхэма о том, что массовые собрания несут "высокий риск того, что коронавирус может снова быстро распространиться в городе".

Тем временем

Как сообщает ВВС, в шотландском Глазго участники акций протеста заменили таблички с названием некоторых улиц города именами порабощенных африканцев, чернокожих активистов и "жертв насилия полиции". В воскресенье в Шотландии запланированы массовые акции протеста, которые должны пройти в Глазго, Эдинбурге и Абердине.

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