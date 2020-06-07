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В российский мультсериал "Царевны" добавят персонажей других рас

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    07.06.2020, 17:16
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Царевны Фото: youtube.com/ Царевны
Фото: youtube.com/ Царевны

Российская поп-культура, пусть и с некоторым запозданием иногда, старается идти рука об руку с актуальными мировыми трендами в сфере развлечений.

Фото: kinopoisk.ru
В мультике "Человек-паук: Через вселенные" нашли отсылку к фильму Рэйми

Пример чему - мультсериал о молодых волшебницах "Царевны", пользующийся повышенным спросом у юных зрительниц.

Как передают "Ведомости", для того, чтобы "лучше продавать проект за рубежом", в него добавят новых героев-мальчиков. Более того - расово разнообразных: темнокожего Васко и монголоида - китайца Ван Ли.

Что, несомненно оттенит главных героинь, которые - все пятеро - светлокожие барышни: Варвара Краса - Длинная Коса; Василиса, Царевна Лягушка; Дарья, Царевна Несмеяна; Елена Прекрасная и Спящая Царевна, собственно, Соня.

Шоу "Царевны" производит анимационная студия "Мельница" по заказу "СТС медиа" и СТВ. Премьера шоу состоялась 1 сентября 2018 года. 49-я его серия выйдет 12 июня.

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