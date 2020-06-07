В российский мультсериал "Царевны" добавят персонажей других рас

Российская поп-культура, пусть и с некоторым запозданием иногда, старается идти рука об руку с актуальными мировыми трендами в сфере развлечений.

Пример чему - мультсериал о молодых волшебницах "Царевны", пользующийся повышенным спросом у юных зрительниц.

Как передают "Ведомости", для того, чтобы "лучше продавать проект за рубежом", в него добавят новых героев-мальчиков. Более того - расово разнообразных: темнокожего Васко и монголоида - китайца Ван Ли.

Что, несомненно оттенит главных героинь, которые - все пятеро - светлокожие барышни: Варвара Краса - Длинная Коса; Василиса, Царевна Лягушка; Дарья, Царевна Несмеяна; Елена Прекрасная и Спящая Царевна, собственно, Соня.

Шоу "Царевны" производит анимационная студия "Мельница" по заказу "СТС медиа" и СТВ. Премьера шоу состоялась 1 сентября 2018 года. 49-я его серия выйдет 12 июня.