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07.06.2020 18:21
Рубрика: В мире

В Глазго самовольно переименовывают названные в честь работорговцев улицы

Текст: Диана Ковалева

В шотландском Глазго борцы против расовой дискриминации начали самовольно переименовывать улицы, чьи названия хоть как-то связаны с работорговлей, сообщает BBC. Активисты прямо под старыми табличками с названиями вешают новые с именами чернокожих жертв полицейского насилия, рабов и правозащитников.

Фото: AP Photo/Matt Dunham
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Так, к примеру, улицу Кокрейна, которая носит имя крупного владельца табачных плантаций, жившего в 18 веке, переименовали в честь Шеку Байо. В 2015 году он скончался в полицейском участке после задержания. Табличка с именем погибшего недавно в США Джорджа Флойда появилась под указателем "Улица Бачана", также названной в честь другого табачного магната. Правда, в скором времени новое обозначение со стены кто-то снял. А улице Уилсона присвоили имя знаменитой американской политической активистки Розы Паркс, которая считается одной из основателей движения за права чернокожих граждан в Соединенных Штатах.

Все это происходит на фоне крупных протестов против расизма и полицейского насилия, которые начались в США, но позже перекинулись на многие другие страны мира, в том числе Великобританию. За последние несколько дней в ходе столкновений с демонстрантами ранения получили 23 британских полицейских, около 14 человек были арестованы. По словам участников протеста, проблема расизма и полицейского насилия в отношении нацменьшинств сегодня стоит в стране не менее остро, чем в Штатах.

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