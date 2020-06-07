В Глазго самовольно переименовывают названные в честь работорговцев улицы

This had been spotted in Glasgow.



The Streets of Glasgow have been renamed.



No more will the city honour Tobacco Lords who profited off the backs of slavery. pic.twitter.com/ZG6W5lXPuJ — The Working Class (@WorkingClass_20) June 5, 2020

В шотландском Глазго борцы против расовой дискриминации начали самовольно переименовывать улицы, чьи названия хоть как-то связаны с работорговлей, сообщает BBC. Активисты прямо под старыми табличками с названиями вешают новые с именами чернокожих жертв полицейского насилия, рабов и правозащитников.

Так, к примеру, улицу Кокрейна, которая носит имя крупного владельца табачных плантаций, жившего в 18 веке, переименовали в честь Шеку Байо. В 2015 году он скончался в полицейском участке после задержания. Табличка с именем погибшего недавно в США Джорджа Флойда появилась под указателем "Улица Бачана", также названной в честь другого табачного магната. Правда, в скором времени новое обозначение со стены кто-то снял. А улице Уилсона присвоили имя знаменитой американской политической активистки Розы Паркс, которая считается одной из основателей движения за права чернокожих граждан в Соединенных Штатах.

Все это происходит на фоне крупных протестов против расизма и полицейского насилия, которые начались в США, но позже перекинулись на многие другие страны мира, в том числе Великобританию. За последние несколько дней в ходе столкновений с демонстрантами ранения получили 23 британских полицейских, около 14 человек были арестованы. По словам участников протеста, проблема расизма и полицейского насилия в отношении нацменьшинств сегодня стоит в стране не менее остро, чем в Штатах.