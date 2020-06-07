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Видео: Мадонна на костылях вышла на марш протеста

Новости
    07.06.2020, 15:24
Текст:   Олег Усков

Американская певица и актриса Мадонна, чья расовая и гендерная т.н. "прогрессивность" издревле являет собой пример максимальной толерантности, вновь это доказала.

61-летняя артистка, намедни, по ее словам, переболевшая новой коронавирусной инфекцией и заимевшая на данной почве антитела, примкнула к маршу протеста, осуждающему угнетение чернокожих.

Мадонна пришла на демонстрацию в Лондоне. Женщина была на костылях, но без маски. Поскольку, как указано выше, теперь имеет антитела.

Костыли же - последствия травмы, полученной артисткой в ее последнем туре по весне, когда исполнительница упала на сцене со стула и серьезно повредила ногу.

Снимок протестующей Мадонны стремительно разлетелся по социальным сетям.

Меж тем Instagram-аккаунт певицы буквально почернел, резко контрастируя с ранее массово размещаемыми там откровенными фото певицы.

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