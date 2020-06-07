За сутки в России подтверждено 8984 случая COVID-19 в 84 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 38,5% - без клинических проявлений.

Распределение по субъектам:

Москва - 1956 Московская область - 754 Санкт-Петербург - 340 Нижегородская область - 317 Свердловская область - 240 Ростовская область - 201 Иркутская область - 179 Красноярский край - 165 Воронежская область - 139 Ивановская область - 128 Архангельская область - 122 Волгоградская область - 119 Республика Тыва - 118 Тульская область - 115 Республика Дагестан - 115 Челябинская область - 115 Ханты-Мансийский АО - 115 Смоленская область - 112 Саратовская область - 112 Орловская область - 110 Новосибирская область - 105 Пензенская область - 98 Республика Башкортостан - 96 Брянская область - 95 Ульяновская область - 94 Тверская область - 93 Ставропольский край - 89 Самарская область - 88 Краснодарский край - 87 Калужская область - 80 Чувашская Республика - 80 Республика Саха (Якутия) - 78 Курская область - 76 Кабардино-Балкарская Республика - 76 Карачаево-Черкесская Республика - 75 Рязанская область - 73 Ямало-Ненецкий АО - 73 Забайкальский край - 73 Белгородская область - 71 Ярославская область - 70 Псковская область - 69 Хабаровский край - 69 Тамбовская область - 68 Пермский край - 68 Оренбургская область - 64 Алтайский край - 64 Владимирская область - 63 Приморский край - 62 Липецкая область - 61 Кировская область - 61 Астраханская область - 60 Мурманская область - 58 Республика Татарстан - 54 Томская область - 54 Республика Бурятия - 52 Ленинградская область - 51 Республика Мордовия - 47 Республика Коми - 46 Амурская область - 45 Новгородская область - 42 Республика Северная Осетия - 42 Республика Марий Эл - 42 Омская область - 42 Республика Карелия - 41 Калининградская область - 40 Камчатский край - 40 Кемеровская область - 36 Республика Ингушетия - 35 Тюменская область - 35 Удмуртская Республика - 32 Республика Адыгея - 30 Вологодская область - 28 Республика Калмыкия - 19 Чеченская Республика - 19 Сахалинская область - 18 Республика Хакасия - 17 Магаданская область - 14 Костромская область - 13 Республика Крым - 11 Республика Алтай - 9 Курганская область - 8 Еврейская АО - 7 Чукотский АО - 4 г. Севастополь - 2

Всего в России зарегистрировано 467 673 случая (+2,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах

За последние сутки умерли 134 человека:

Белгородская область - 2 Калужская область - 1 Курская область - 1 Московская область - 10 Смоленская область - 1 Москва - 55 Санкт-Петербург - 31 Краснодарский край - 1 Волгоградская область - 2 Ростовская область - 1 Республика Дагестан - 5 Кабардино-Балкарская Республика - 2 Карачаево-Черкесская Республика - 1 Ставропольский край - 3 Кировская область - 2 Нижегородская область - 5 Самарская область - 2 Ульяновская область - 1 Свердловская область - 2 Тюменская область - 1 Челябинская область - 2 Новосибирская область - 1 Приморский край - 1 Хабаровский край - 1

За весь период пандемии умерли 5859 человек

За последние сутки из стационаров выписано 5343 выздоровевших:

Белгородская область - 11 Брянская область - 99 Воронежская область - 4 Ивановская область - 1 Калужская область - 73 Костромская область - 11 Курская область - 27 Липецкая область - 56 Московская область - 538 Орловская область - 2 Рязанская область - 15 Смоленская область - 16 Тамбовская область - 43 Тверская область - 7 Тульская область - 25 Ярославская область - 7 Москва - 2283 Республика Карелия - 9 Республика Коми - 10 Архангельская область - 9 Вологодская область - 24 Калининградская область - 16 Ленинградская область - 15 Мурманская область - 9 Новгородская область - 1 Санкт-Петербург - 297 Республика Адыгея - 37 Республика Калмыкия - 10 Республика Крым - 6 Краснодарский край - 54 Астраханская область - 38 Волгоградская область - 1 Ростовская область - 65 Республика Дагестан - 25 Республика Ингушетия - 73 Кабардино-Балкарская Республика - 76 Карачаево-Черкесская Республика - 13 Республика Северная Осетия - Алания - 33 Чеченская Республика - 2 Ставропольский край - 24 Республика Башкортостан - 115 Республика Марий Эл - 19 Республика Мордовия - 12 Республика Татарстан - 27 Удмуртская Республика - 1 Республика Чувашия - 100 Пермский край - 10 Кировская область - 29 Нижегородская область - 42 Оренбургская область - 8 Пензенская область - 52 Самарская область - 77 Саратовская область - 85 Ульяновская область - 17 Курганская область - 22 Свердловская область - 73 Тюменская область - 10 Ханты-Мансийский АО - 14 Ямало-Ненецкий автономный округ - 53 Челябинская область - 70 Республика Алтай - 5 Республика Тыва - 17 Республика Хакасия - 46 Алтайский край - 35 Красноярский край - 6 Иркутская область - 71 Кемеровская область - 18 Новосибирская область - 13 Омская область - 20 Томская область - 14 Республика Бурятия - 32 Республика Саха (Якутия) - 69 Забайкальский край - 30 Камчатский край - 5 Приморский край - 42 Амурская область - 3 Магаданская область - 1 Хабаровский край - 5 Сахалинская область - 8 Чукотский автономный округ - 2

За весь период выписано 226 731 выздоровевших