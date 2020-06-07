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07.06.2020 10:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

За сутки в России подтверждено 8984 случая COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 38,5% - без клинических проявлений.

Распределение по субъектам:

  1. Москва - 1956
  2. Московская область - 754
  3. Санкт-Петербург - 340
  4. Нижегородская область - 317
  5. Свердловская область - 240
  6. Ростовская область - 201
  7. Иркутская область - 179
  8. Красноярский край - 165
  9. Воронежская область - 139
  10. Ивановская область - 128
  11. Архангельская область - 122
  12. Волгоградская область - 119
  13. Республика Тыва - 118
  14. Тульская область - 115
  15. Республика Дагестан - 115
  16. Челябинская область - 115
  17. Ханты-Мансийский АО - 115
  18. Смоленская область - 112
  19. Саратовская область - 112
  20. Орловская область - 110
  21. Новосибирская область - 105
  22. Пензенская область - 98
  23. Республика Башкортостан - 96
  24. Брянская область - 95
  25. Ульяновская область - 94
  26. Тверская область - 93
  27. Ставропольский край - 89
  28. Самарская область - 88
  29. Краснодарский край - 87
  30. Калужская область - 80
  31. Чувашская Республика - 80
  32. Республика Саха (Якутия) - 78
  33. Курская область - 76
  34. Кабардино-Балкарская Республика - 76
  35. Карачаево-Черкесская Республика - 75
  36. Рязанская область - 73
  37. Ямало-Ненецкий АО - 73
  38. Забайкальский край - 73
  39. Белгородская область - 71
  40. Ярославская область - 70
  41. Псковская область - 69
  42. Хабаровский край - 69
  43. Тамбовская область - 68
  44. Пермский край - 68
  45. Оренбургская область - 64
  46. Алтайский край - 64
  47. Владимирская область - 63
  48. Приморский край - 62
  49. Липецкая область - 61
  50. Кировская область - 61
  51. Астраханская область - 60
  52. Мурманская область - 58
  53. Республика Татарстан - 54
  54. Томская область - 54
  55. Республика Бурятия - 52
  56. Ленинградская область - 51
  57. Республика Мордовия - 47
  58. Республика Коми - 46
  59. Амурская область - 45
  60. Новгородская область - 42
  61. Республика Северная Осетия - 42
  62. Республика Марий Эл - 42
  63. Омская область - 42
  64. Республика Карелия - 41
  65. Калининградская область - 40
  66. Камчатский край - 40
  67. Кемеровская область - 36
  68. Республика Ингушетия - 35
  69. Тюменская область - 35
  70. Удмуртская Республика - 32
  71. Республика Адыгея - 30
  72. Вологодская область - 28
  73. Республика Калмыкия - 19
  74. Чеченская Республика - 19
  75. Сахалинская область - 18
  76. Республика Хакасия - 17
  77. Магаданская область - 14
  78. Костромская область - 13
  79. Республика Крым - 11
  80. Республика Алтай - 9
  81. Курганская область - 8
  82. Еврейская АО - 7
  83. Чукотский АО - 4
  84. г. Севастополь - 2
Всего в России зарегистрировано 467 673 случая (+2,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах

За последние сутки умерли 134 человека:

  1. Белгородская область - 2
  2. Калужская область - 1
  3. Курская область - 1
  4. Московская область - 10
  5. Смоленская область - 1
  6. Москва - 55
  7. Санкт-Петербург - 31
  8. Краснодарский край - 1
  9. Волгоградская область - 2
  10. Ростовская область - 1
  11. Республика Дагестан - 5
  12. Кабардино-Балкарская Республика - 2
  13. Карачаево-Черкесская Республика - 1
  14. Ставропольский край - 3
  15. Кировская область - 2
  16. Нижегородская область - 5
  17. Самарская область - 2
  18. Ульяновская область - 1
  19. Свердловская область - 2
  20. Тюменская область - 1
  21. Челябинская область - 2
  22. Новосибирская область - 1
  23. Приморский край - 1
  24. Хабаровский край - 1
За весь период пандемии умерли 5859 человек

За последние сутки из стационаров выписано 5343 выздоровевших:

  1. Белгородская область - 11
  2. Брянская область - 99
  3. Воронежская область - 4
  4. Ивановская область - 1
  5. Калужская область - 73
  6. Костромская область - 11
  7. Курская область - 27
  8. Липецкая область - 56
  9. Московская область - 538
  10. Орловская область - 2
  11. Рязанская область - 15
  12. Смоленская область - 16
  13. Тамбовская область - 43
  14. Тверская область - 7
  15. Тульская область - 25
  16. Ярославская область - 7
  17. Москва - 2283
  18. Республика Карелия - 9
  19. Республика Коми - 10
  20. Архангельская область - 9
  21. Вологодская область - 24
  22. Калининградская область - 16
  23. Ленинградская область - 15
  24. Мурманская область - 9
  25. Новгородская область - 1
  26. Санкт-Петербург - 297
  27. Республика Адыгея - 37
  28. Республика Калмыкия - 10
  29. Республика Крым - 6
  30. Краснодарский край - 54
  31. Астраханская область - 38
  32. Волгоградская область - 1
  33. Ростовская область - 65
  34. Республика Дагестан - 25
  35. Республика Ингушетия - 73
  36. Кабардино-Балкарская Республика - 76
  37. Карачаево-Черкесская Республика - 13
  38. Республика Северная Осетия - Алания - 33
  39. Чеченская Республика - 2
  40. Ставропольский край - 24
  41. Республика Башкортостан - 115
  42. Республика Марий Эл - 19
  43. Республика Мордовия - 12
  44. Республика Татарстан - 27
  45. Удмуртская Республика - 1
  46. Республика Чувашия - 100
  47. Пермский край - 10
  48. Кировская область - 29
  49. Нижегородская область - 42
  50. Оренбургская область - 8
  51. Пензенская область - 52
  52. Самарская область - 77
  53. Саратовская область - 85
  54. Ульяновская область - 17
  55. Курганская область - 22
  56. Свердловская область - 73
  57. Тюменская область - 10
  58. Ханты-Мансийский АО - 14
  59. Ямало-Ненецкий автономный округ - 53
  60. Челябинская область - 70
  61. Республика Алтай - 5
  62. Республика Тыва - 17
  63. Республика Хакасия - 46
  64. Алтайский край - 35
  65. Красноярский край - 6
  66. Иркутская область - 71
  67. Кемеровская область - 18
  68. Новосибирская область - 13
  69. Омская область - 20
  70. Томская область - 14
  71. Республика Бурятия - 32
  72. Республика Саха (Якутия) - 69
  73. Забайкальский край - 30
  74. Камчатский край - 5
  75. Приморский край - 42
  76. Амурская область - 3
  77. Магаданская область - 1
  78. Хабаровский край - 5
  79. Сахалинская область - 8
  80. Чукотский автономный округ - 2
За весь период выписано 226 731 выздоровевших
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