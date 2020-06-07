За сутки в России подтверждено 8984 случая COVID-19 в 84 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 38,5% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам:
- Москва - 1956
- Московская область - 754
- Санкт-Петербург - 340
- Нижегородская область - 317
- Свердловская область - 240
- Ростовская область - 201
- Иркутская область - 179
- Красноярский край - 165
- Воронежская область - 139
- Ивановская область - 128
- Архангельская область - 122
- Волгоградская область - 119
- Республика Тыва - 118
- Тульская область - 115
- Республика Дагестан - 115
- Челябинская область - 115
- Ханты-Мансийский АО - 115
- Смоленская область - 112
- Саратовская область - 112
- Орловская область - 110
- Новосибирская область - 105
- Пензенская область - 98
- Республика Башкортостан - 96
- Брянская область - 95
- Ульяновская область - 94
- Тверская область - 93
- Ставропольский край - 89
- Самарская область - 88
- Краснодарский край - 87
- Калужская область - 80
- Чувашская Республика - 80
- Республика Саха (Якутия) - 78
- Курская область - 76
- Кабардино-Балкарская Республика - 76
- Карачаево-Черкесская Республика - 75
- Рязанская область - 73
- Ямало-Ненецкий АО - 73
- Забайкальский край - 73
- Белгородская область - 71
- Ярославская область - 70
- Псковская область - 69
- Хабаровский край - 69
- Тамбовская область - 68
- Пермский край - 68
- Оренбургская область - 64
- Алтайский край - 64
- Владимирская область - 63
- Приморский край - 62
- Липецкая область - 61
- Кировская область - 61
- Астраханская область - 60
- Мурманская область - 58
- Республика Татарстан - 54
- Томская область - 54
- Республика Бурятия - 52
- Ленинградская область - 51
- Республика Мордовия - 47
- Республика Коми - 46
- Амурская область - 45
- Новгородская область - 42
- Республика Северная Осетия - 42
- Республика Марий Эл - 42
- Омская область - 42
- Республика Карелия - 41
- Калининградская область - 40
- Камчатский край - 40
- Кемеровская область - 36
- Республика Ингушетия - 35
- Тюменская область - 35
- Удмуртская Республика - 32
- Республика Адыгея - 30
- Вологодская область - 28
- Республика Калмыкия - 19
- Чеченская Республика - 19
- Сахалинская область - 18
- Республика Хакасия - 17
- Магаданская область - 14
- Костромская область - 13
- Республика Крым - 11
- Республика Алтай - 9
- Курганская область - 8
- Еврейская АО - 7
- Чукотский АО - 4
- г. Севастополь - 2
Всего в России зарегистрировано 467 673 случая (+2,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах
За последние сутки умерли 134 человека:
- Белгородская область - 2
- Калужская область - 1
- Курская область - 1
- Московская область - 10
- Смоленская область - 1
- Москва - 55
- Санкт-Петербург - 31
- Краснодарский край - 1
- Волгоградская область - 2
- Ростовская область - 1
- Республика Дагестан - 5
- Кабардино-Балкарская Республика - 2
- Карачаево-Черкесская Республика - 1
- Ставропольский край - 3
- Кировская область - 2
- Нижегородская область - 5
- Самарская область - 2
- Ульяновская область - 1
- Свердловская область - 2
- Тюменская область - 1
- Челябинская область - 2
- Новосибирская область - 1
- Приморский край - 1
- Хабаровский край - 1
За весь период пандемии умерли 5859 человек
За последние сутки из стационаров выписано 5343 выздоровевших:
- Белгородская область - 11
- Брянская область - 99
- Воронежская область - 4
- Ивановская область - 1
- Калужская область - 73
- Костромская область - 11
- Курская область - 27
- Липецкая область - 56
- Московская область - 538
- Орловская область - 2
- Рязанская область - 15
- Смоленская область - 16
- Тамбовская область - 43
- Тверская область - 7
- Тульская область - 25
- Ярославская область - 7
- Москва - 2283
- Республика Карелия - 9
- Республика Коми - 10
- Архангельская область - 9
- Вологодская область - 24
- Калининградская область - 16
- Ленинградская область - 15
- Мурманская область - 9
- Новгородская область - 1
- Санкт-Петербург - 297
- Республика Адыгея - 37
- Республика Калмыкия - 10
- Республика Крым - 6
- Краснодарский край - 54
- Астраханская область - 38
- Волгоградская область - 1
- Ростовская область - 65
- Республика Дагестан - 25
- Республика Ингушетия - 73
- Кабардино-Балкарская Республика - 76
- Карачаево-Черкесская Республика - 13
- Республика Северная Осетия - Алания - 33
- Чеченская Республика - 2
- Ставропольский край - 24
- Республика Башкортостан - 115
- Республика Марий Эл - 19
- Республика Мордовия - 12
- Республика Татарстан - 27
- Удмуртская Республика - 1
- Республика Чувашия - 100
- Пермский край - 10
- Кировская область - 29
- Нижегородская область - 42
- Оренбургская область - 8
- Пензенская область - 52
- Самарская область - 77
- Саратовская область - 85
- Ульяновская область - 17
- Курганская область - 22
- Свердловская область - 73
- Тюменская область - 10
- Ханты-Мансийский АО - 14
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 53
- Челябинская область - 70
- Республика Алтай - 5
- Республика Тыва - 17
- Республика Хакасия - 46
- Алтайский край - 35
- Красноярский край - 6
- Иркутская область - 71
- Кемеровская область - 18
- Новосибирская область - 13
- Омская область - 20
- Томская область - 14
- Республика Бурятия - 32
- Республика Саха (Якутия) - 69
- Забайкальский край - 30
- Камчатский край - 5
- Приморский край - 42
- Амурская область - 3
- Магаданская область - 1
- Хабаровский край - 5
- Сахалинская область - 8
- Чукотский автономный округ - 2
За весь период выписано 226 731 выздоровевших