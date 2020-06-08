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08.06.2020 10:45
Рубрика: Спорт

Боксер Пакьяо намерен стать президентом Филиппин в 2022 году

Текст: Максим Домчев
Мэнни Пакьяо (справа) во время одного из боев. Фото: STEVE MARCUS/ Reuters Мэнни Пакьяо (справа) во время одного из боев. Фото: STEVE MARCUS/ Reuters
Мэнни Пакьяо (справа) во время одного из боев. Фото: STEVE MARCUS/ Reuters

Один из лучших спортсменов в истории профессионального бокса Мэнни Пакьяо намерен стать президентом Филиппин.

Как сообщает британское издание Sun со ссылкой на бывшего промоутера боксера Боба Арума, Пакьяо выдвинет свою кандидатуру на выборах 2022 года. Нынешним главой Филиппин с 2016 года является Родриго Дутерте.

Арум рассказала изданию, что 41-летний Пакьяо уже пригласил его на инаугурацию поле победы на выборах. В настоящее время боксер является членом Сената Филиппин. Срок его полномочий истекает как раз в 2022 году.

За карьеру Пакьяо, долгое время возглавлявший самый престижный рейтинг сильнейших боксеров мира вне весовой категории, провел 71 бой. На его счету 62 победы, в том числе 39 - нокаутом, при семи поражениях и двух ничьих.

Спорт Бокс В мире Юго-Восточная Азия Филиппины

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