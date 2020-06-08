Джонсон назвал "бандитами" лиц, напавших на полицейских в Лондоне

Британский премьер-министр Борис Джонсон раскритиковал действия некоторых участников акции протеста против расизма, которая прошла в воскресенье в Лондоне. На своей страничке в Twitter Джонсон написал, что мирные протесты были "подорваны бандитами".

"Люди имеют право протестовать мирно и соблюдать социальное дистанцирование, но они не имеют права нападать на полицию", - сообщил глава британского правительство, пообещав привлечь виновных к ответственности.

В понедельник министр внутренних дел Великобритании Прити Патель уточнила, что в ходе воскресных акций протеста, 14 лондонских полицейских получили ранения. В интервью The Telegraph Патель назвала действия отдельных манифестантов в Лондоне "совершенно неприемлемыми" и призвала протестующих следовать правилам социального дистанцирования.