Как в европейских странах оценивают действия властей в период пандемии

В общем и целом, как показывает исследование социологической службы YouGov, европейцы довольны своими лидерами по части разруливания эпидемии коронавируса. Правда, по сравнению с довирусными временами градус удовлетворения слегка понизился, но только слегка. И при этом, как отметила британская Guardian, ни в одной из стран ЕС доверие к своему правительству не пало так низко и так стремительно, как это случилось в Соединенном Королевстве.

По всеобщему признанию, канцлер Германии Ангела Меркель, провела бой с COVID-19 успешнее других евросоюзовцев, хотя ее рейтинг одобрения слегка опустился. Датский премьер-министр Метте Фредериксен также претерпел небольшое падение. Президент Франции Эммануэль Макрон изначально опустился довольно низко, можно сказать, критически низко, но ему удалось-таки выкарабкаться на прежний уровень доверия.

Самый низкий балл получила при этом Британия. Как утверждает YouGov, ни одно другое европейское правительство по оценкам стратегии и тактики его борьбы с коронавирусом не наблюдало падения доверия общественности на целых 30 пунктов, как это случилось с Британией.

Три месяца назад по мере того, как эпидемия коронавируса набирала силу в Европе, рейтинги одобрения руководства стран ЕС выросли - политологи называют этот эффект кризисных времен "сплотиться вокруг флага". На высоте в этот период был и авторитет британского премьер-министра Бориса Джонсона. В середине апреля датчане выставили своему руководству 85 процентов доверия за борьбу с эпидемией, в Германии и в Британии этот показатель составил 72 процента, и лишь традиционно строгие и скептически настроенные к своему правительству французы оценили усилия президента Эмманюэля Макрона в 54 процента.

Между тем Германия поставила на систему "отслеживай", которая эффективно сработала для подавления вспышки заражения коронавирусом. Число смертей от COVID-19 составляет в Германии девять тысяч, что переводится как 104 умерших на миллион жителей страны. Одобрение тактики и стратегии канцлера Меркель и ее правительства в борьбе с эпидемией составило 70 процентов, тогда как одобрение лично канцлера в ее четвертый и, судя по всему, последний срок поднялось до 80 процентов.

Метте Фредериксен с такой же решительностью разрулил кризис эпидемии в Дании. Незамедлительно, уже 13 марта, он закрыл границы своей страны, а несколько дней спустя и детские сады, школы, университеты, запретил сборища более десяти человек. Дания стала одной из первых стран Евросоюза, начавшей ослаблять карантин. Число умерших от СОVID-19 составило в этой стране чуть выше ста на миллион жителей. Неудивительно, что рейтинг одобрения и поддержки политики премьер-министра Дании составляет 85 процентов.

По Франции эпидемия ударила сильно - на миллион ее жителей пришлось 433 умерших от COVID-19. Руководство страны подверглось суровой критике за дефицит масок и опоздание в тестировании населения. И тем не менее сегодня действия Эмманюэля Макрона одобряют 44 процента граждан страны, что для президента Франции считается не так уж и плохо.

В Италии, жестоко пострадавшей от эпидемии коронавируса, смертность на миллион жителей составила 557 человек. Однако одобрение действий итальянского коалиционного правительства, возглавляемого бывшим профессором права Джузеппе Конте, остается достаточно высоким. Удовлетворение политикой правительства в борьбе с эпидемией остается на уровне 66 процентов.

Не утратило своей репутации и возглавляемое социалистами испанское правительство Педро Санчеза. Его действия по спасению тяжело зараженной страны, где смертность от коронавируса составила 580 человек на миллион, поддержали 46 процентов испанцев.

Что же касается Британии, где, по данным на 8 июня, число погибших составляет 40542 человека, иными словами 597 умерших на миллион, было бы затруднительно ожидать похвал и одобрения в адрес ее политического руководства. Запоздавшее закрытие на карантин, несвоевременность принятия мер, нехватка оборудования для вентиляции легких в госпиталях, низкий уровень тестирования населения сделали Британию худшей в Европе по числу смертей от коронавируса. Неудивительно, что поддержка Консервативной партии, которая непрерывно росла с прошлого лета и достигла максимума в 52 процента, в конце марта упала до 44 процентов. Опрос общественного мнения социологической службой YouGov показал, что позитивно оценивают сегодня Бориса Джонсона 39 процентов, негативно - 43, нейтрально -17.

Заразившись COVID-19, Джонсон заглянул в глаза смерти. Наверное, не существует ни одного нормального человека, который не пожелал бы выздоровления премьер-министру, точно также как не пожелал бы он этого своему ближнему. Было бы, наверное, справедливо, чтобы власть предержащие Соединенного Королевства, в чьих руках оказался вопрос жизни и смерти миллионов граждан их страны, точно так же болели бы за каждого.