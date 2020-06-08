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08.06.2020 16:20
Рубрика: В мире

Как в европейских странах оценивают действия властей в период пандемии

Текст: Ольга Дмитриева (Лондон)
В общем и целом, как показывает исследование социологической службы YouGov, европейцы довольны своими лидерами по части разруливания эпидемии коронавируса. Правда, по сравнению с довирусными временами градус удовлетворения слегка понизился, но только слегка. И при этом, как отметила британская Guardian, ни в одной из стран ЕС доверие к своему правительству не пало так низко и так стремительно, как это случилось в Соединенном Королевстве.

По всеобщему признанию, канцлер Германии Ангела Меркель, провела бой с COVID-19 успешнее других евросоюзовцев, хотя ее рейтинг одобрения слегка опустился. Датский премьер-министр Метте Фредериксен также претерпел небольшое падение. Президент Франции Эммануэль Макрон изначально опустился довольно низко, можно сказать, критически низко, но ему удалось-таки выкарабкаться на прежний уровень доверия.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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Самый низкий балл получила при этом Британия. Как утверждает YouGov, ни одно другое европейское правительство по оценкам стратегии и тактики его борьбы с коронавирусом не наблюдало падения доверия общественности на целых 30 пунктов, как это случилось с Британией.

Три месяца назад по мере того, как эпидемия коронавируса набирала силу в Европе, рейтинги одобрения руководства стран ЕС выросли - политологи называют этот эффект кризисных времен "сплотиться вокруг флага". На высоте в этот период был и авторитет британского премьер-министра Бориса Джонсона. В середине апреля датчане выставили своему руководству 85 процентов доверия за борьбу с эпидемией, в Германии и в Британии этот показатель составил 72 процента, и лишь традиционно строгие и скептически настроенные к своему правительству французы оценили усилия президента Эмманюэля Макрона в 54 процента.

Между тем Германия поставила на систему "отслеживай", которая эффективно сработала для подавления вспышки заражения коронавирусом. Число смертей от COVID-19 составляет в Германии девять тысяч, что переводится как 104 умерших на миллион жителей страны. Одобрение тактики и стратегии канцлера Меркель и ее правительства в борьбе с эпидемией составило 70 процентов, тогда как одобрение лично канцлера в ее четвертый и, судя по всему, последний срок поднялось до 80 процентов.

Фото: Andrew Parsons/10 Downing Street via AP
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Метте Фредериксен с такой же решительностью разрулил кризис эпидемии в Дании. Незамедлительно, уже 13 марта, он закрыл границы своей страны, а несколько дней спустя и детские сады, школы, университеты, запретил сборища более десяти человек. Дания стала одной из первых стран Евросоюза, начавшей ослаблять карантин. Число умерших от СОVID-19 составило в этой стране чуть выше ста на миллион жителей. Неудивительно, что рейтинг одобрения и поддержки политики премьер-министра Дании составляет 85 процентов.

По Франции эпидемия ударила сильно - на миллион ее жителей пришлось 433 умерших от COVID-19. Руководство страны подверглось суровой критике за дефицит масок и опоздание в тестировании населения. И тем не менее сегодня действия Эмманюэля Макрона одобряют 44 процента граждан страны, что для президента Франции считается не так уж и плохо.

В Италии, жестоко пострадавшей от эпидемии коронавируса, смертность на миллион жителей составила 557 человек. Однако одобрение действий итальянского коалиционного правительства, возглавляемого бывшим профессором права Джузеппе Конте, остается достаточно высоким. Удовлетворение политикой правительства в борьбе с эпидемией остается на уровне 66 процентов.

Не утратило своей репутации и возглавляемое социалистами испанское правительство Педро Санчеза. Его действия по спасению тяжело зараженной страны, где смертность от коронавируса составила 580 человек на миллион, поддержали 46 процентов испанцев.

Фото: Martin Ricket / PA via AP
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Что же касается Британии, где, по данным на 8 июня, число погибших составляет 40542 человека, иными словами 597 умерших на миллион, было бы затруднительно ожидать похвал и одобрения в адрес ее политического руководства. Запоздавшее закрытие на карантин, несвоевременность принятия мер, нехватка оборудования для вентиляции легких в госпиталях, низкий уровень тестирования населения сделали Британию худшей в Европе по числу смертей от коронавируса. Неудивительно, что поддержка Консервативной партии, которая непрерывно росла с прошлого лета и достигла максимума в 52 процента, в конце марта упала до 44 процентов. Опрос общественного мнения социологической службой YouGov показал, что позитивно оценивают сегодня Бориса Джонсона 39 процентов, негативно - 43, нейтрально -17.

Заразившись COVID-19, Джонсон заглянул в глаза смерти. Наверное, не существует ни одного нормального человека, который не пожелал бы выздоровления премьер-министру, точно также как не пожелал бы он этого своему ближнему. Было бы, наверное, справедливо, чтобы власть предержащие Соединенного Королевства, в чьих руках оказался вопрос жизни и смерти миллионов граждан их страны, точно так же болели бы за каждого.

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