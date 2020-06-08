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8 июня 2020 г.

Распоряжение главы Республики Карелия от 6 июня 2020 года № 341-р

Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 10 апреля 2020 года, № 1000202004100005, 1000202004100003, 1000202004100002, 1000202004100004, 1000202004100013, 1000202004100014, 1000202004100011, 1000202004100015, 1000202004100018, 1000202004100006, 1000202004100016, 1000202004100007, 1000202004100009, 1000202004100010, 1000202004100012; 13 апреля 2020 года, № 1000202004130003; 15 апреля 2020 года, № 1000202004150001; 20 апреля 2020 года, № 1000202004200003, 1000202004200002; 24 апреля 2020 года, № 1000202004240005; 27 апреля 2020 года, № 1000202004270001, 1000202004270005; 28 апреля 2020 года, № 1000202004280001; 29 апреля 2020 года, № 1000202004290003; 4 мая 2020 года, № 1000202005040002, 1000202005040001, 1000202005040005; 6 мая 2020 года, № 1000202005060002; 12 мая 2020 года, № 1000202005120007, 1000202005120006; 13 мая 2020 года, № 1000202005130011; 15 мая 2020 года, № 1000202005150002; 18 мая 2020 года, № 1000202005180001, 1000202005180002; 20 мая 2020 года, № 1000202005200006; 21 мая 2020 года, № 1000202005210001; 25 мая 2020 года, № 1000202005250001; 26 мая 2020 года, № 1000202005260009; 28 мая 2020 года, № 1000202005280001; 1 июня 2020 года, № 1000202006010001; 5 июня 2020 года, № 1000202006050006) изменение, изложив пункт 9.1 в следующей редакции:

"9.1. Работодателям, привлекающим работников к работе вахтовым методом:

установить продолжительность вахты не менее чем два месяца в соответствии с Временными правилами работы вахтовым методом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2020 года № 601;

обеспечить выполнение Рекомендаций по организации работы вахтовым методом в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденных Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 апреля 2020 года, а также в обязательном порядке обеспечить:

разделение рабочих потоков при организации производства, разделение работников при организации питания и при размещении в местах, предназначенных для междусменного отдыха работников, привлекаемых к работе вахтовым методом, с соблюдением цехового принципа;

использование работниками, в функциональные обязанности которых входит работа на различных производственных участках, средств индивидуальной защиты (масок, перчаток, а также очков или лицевых защитных экранов);

нахождение работников, привлекаемых к работе вахтовым методом, исключительно на территории объекта производства работ, во время междусменного отдыха в жилых помещениях, предназначенных для обеспечения жизнедеятельности указанных работников;

проживание лиц, осуществляющих обслуживание работников, привлекаемых к работе вахтовым методом, на территории, предназначенной для междусменного отдыха работников, привлекаемых к работе вахтовым методом;

исключение возможности посещения работниками, привлекаемыми к работе вахтовым методом, а также лицами, осуществляющими их обслуживание, населенных пунктов, расположенных на территории Республики Карелия;

организацию доставки продуктов питания и непродовольственных товаров первой необходимости на территорию места проведения работником междусменного отдыха;

при привлечении работников из других муниципальных образований Республики Карелия или из других субъектов Российской Федерации к работе вахтовым методом допускать их к работе после обязательного обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и незамедлительно сообщать в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия о результатах обследования.".

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков



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