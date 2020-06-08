Печальные семейные обстоятельства вынудили меня отправиться более чем за тысячу километров - на похороны. Путь предстоял неблизкий - в город Балаково Саратовской области. Прямых поездов из Ростова-на-Дону туда нет. Пришлось брать билеты с пересадкой...

Дорога домой порадовала в том числе и тем, что на столике купе лежал свежий номер "Российской газеты". Фото: Елена Мелихова/РГ

На входе в здание вокзала Ростов-главный у всех измеряют температуру - секундное дело. Но если она повышенная - дальше не пройдешь. В кассах пусто. Большинство пассажиров предпочитают дистанционную форму оплаты. На входе - санитайзер для обработки рук. Повсюду напоминания о соблюдении социальной дистанции в полтора метра. Сотрудники вокзала, полицейские и пассажиры - в масках. Многочисленные магазинчики закрыты.

И вот, пройдя все кордоны, я оказалась в поезде. Мне повезло - в купе я оказалась одна. Так что смело сняла маску по пути до Тамбовской области, где у меня была пересадка с трехчасовым ожиданием.

Мичуринск меня встретил отличной погодой. В полной экипировке, в маске и перчатках, я вышла из поезда. И на мое удивление будто бы попала в докарантинное время.

- Пирожочки горячие! - тут же донеслось из открытой палатки, у которой выстроилась небольшая очередь.

- Мороженое! Покупайте мороженое! - кричали рядом.

- Яблочки сладкие мичуринские! Грушки медовые!

При этом на продавцах никаких масок, не говоря уже о перчатках.

У меня все хорошо, но температуру измеряю ежедневно. Все-таки любая поездка - риск

На входе в здание вокзала Мичуринск-Уральский сотрудники полиции также без масок. Кто-то прямиком направился на выход в город.

- Девушка, вам куда? - ко мне подскочил молодой таксист. А узнав, что мне просто надо переждать пару часиков, предложил кофе, указав на небольшой павильон.

Тут объявили мой поезд. На этот раз у меня были билеты в плацкарт. Вагон заполнился больше чем наполовину. Кто-то в масках, кто-то без. Рядом со мной ехали два вахтовика-железнодорожника. На боковушке - молодой человек, который всю дорогу читал книгу. Несмотря на довольно большое количество пассажиров, в вагоне было тихо. Люди стараются общаться друг с другом меньше. Чай и кофе просят принести все реже: пользуются собственными чашками.

И вот вторые 12 часов пути позади. Утром по вагону прошла начальник поезда, чтобы измерить у пассажиров температуру. Если кто-то спал, измеряли приборчиком, похожим на пистолет.

- Если у кого-то она повышена, мы сообщаем медикам. По правилам, установленным Роспотребнадзором, к таким пассажирам на следующей станции прибудет "скорая" и они будут сняты с поезда.

- И часто такое бывает? - поинтересовалась я.

- Не часто, но бывало...

И вот Балаково - город атомной энергетики. На строительство балаковской АЭС в свое время и отправились мои родственники с Дона, да там и остались. Городок небольшой - около сотни тысяч жителей. Но встречают там прибывающих так, будто в каждом видят потенциального больного.

- Пройдите в коронавирусную палатку. Соблюдайте очередь! - направил меня сотрудник вокзала к огромному шатру МЧС. Рядом - большой трейлер. Там - эпидемиологи, похожие на космонавтов, облаченные в противокоронавирусные костюмы.

В палатке у каждого прибывшего измеряют температуру. Записывают паспортные данные, номер телефона, адрес. И строго напоминают о самоизоляции на 14 дней по прибытии.

Что касается населения в Балаково, угрозу коронавируса там воспринимают реально. Но маски на улицах носят не все.

Прощание и похороны прошли в узком кругу. Как рассказали работники похоронной службы, сегодня так и бывает. На похоронах было максимум человек десять. Все в масках...

Две недели изоляции я, увы, не выдержала. Уже на следующий день после похорон возвращаюсь домой. Температуру отбывающим никто не мерил. В поезде мы ехали с втроем в одном купе.

...Дома в Ростове потоки прибывающих и уезжающих пассажиров разделили. Сотрудники транспортной полиции записывают паспортные данные и номер поезда. Если вдруг среди пассажиров выявят больного COVID-19, всех контактных разыщут.

У меня все хорошо, но температуру измеряю ежедневно. Все-таки любая поездка сегодня - риск.