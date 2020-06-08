Постановление губернатора Костромской области от 8 июня 2020 года № 103 "О внесении изменения в постановление губернатора Костромской области от 04.04.2020 № 43"

В целях недопущения массового завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Законом Костромской области от 5 мая 1995 года № 7 "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", в связи с введением на территории Костромской области режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 4 апреля 2020 года № 43 "Об особом порядке передвижения лиц и транспортных средств в условиях введения режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области" (в редакции постановлений губернатора Костромской области от 17.04.2020 № 62, от 29.04.2020 № 75, от 21.05.2020 № 89, от 29.05.2020 № 92) следующее изменение:

подпункт 3 пункта 1 дополнить абзацем следующего содержания:

"участия в съездах (конференциях, общих собраниях) политических партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий по выдвижению кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также мероприятиях по сбору подписей в поддержку их выдвижения на территории Костромской области.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области С.Ситников







