Кремль: Точных дат возобновления полетов за рубеж пока нет

Тема возобновления авиаперелетов за границу актуальна, председатель правительства поручил разработать предложения на этот счет, но точных дат пока нет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Комментируя информацию в СМИ о том, что Росавиация планирует возобновить с 15 июля полеты за рубеж, и отвечая на вопрос, обсуждалась ли эта тема с президентом, Песков заметил, что в данном случае здесь главное ведомство - правительство. 8 июня было поручение премьер-министра Михаила Мишустина заниматься этим вопросом, чтобы разработать предложения по возможному возобновлению даты полетов, напомнил он.

Главная движущая сила здесь - оперативный штаб в правительстве, который возглавляет премьер-министр, продолжил представитель Кремля. "Тема на повестке, вы это видите и слышите. Точных дат пока нет", - сказал он.