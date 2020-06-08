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08.06.2020 13:02
Рубрика: Власть

Кремль: Точных дат возобновления полетов за рубеж пока нет

Текст: Кира Латухина

Тема возобновления авиаперелетов за границу актуальна, председатель правительства поручил разработать предложения на этот счет, но точных дат пока нет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Комментируя информацию в СМИ о том, что Росавиация планирует возобновить с 15 июля полеты за рубеж, и отвечая на вопрос, обсуждалась ли эта тема с президентом, Песков заметил, что в данном случае здесь главное ведомство - правительство. 8 июня было поручение премьер-министра Михаила Мишустина заниматься этим вопросом, чтобы разработать предложения по возможному возобновлению даты полетов, напомнил он.

Главная движущая сила здесь - оперативный штаб в правительстве, который возглавляет премьер-министр, продолжил представитель Кремля. "Тема на повестке, вы это видите и слышите. Точных дат пока нет", - сказал он.

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