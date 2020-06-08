Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
08.06.2020,  
10:11
Текст:  Антон Валагин

На украинском заводе разворовали истребитель МиГ-29

Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело о разграблении истребителя МиГ-29, поступившего для модернизации на Львовский авиаремонтный завод.

Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости
Названы потенциальные покупатели танка "Армата"

Самолет 1988 года выпуска с бортовым номером 26 прилетел во Львов из войсковой части 18 февраля. Через неделю обнаружилось, что истребитель разукомплектован, блоки управления системами похищены. Руководство завода обратилось в СБУ, вести следствие поручено территориальному подразделению Государственного бюро расследований.

- Самолет разворовали еще на стадии разборки, утащили более 20 блоков. Их украли, вероятно, с целью перепродажи. Позже некоторые платы из похищенных модулей подбросили на поляну рядом с заводом, - рассказал Defence Express работник ЛДАРЗ. Он добавил, что ранее такие же блоки украли из четырех самолетов, стоящих на аэродроме по соседству с предприятием.

Украинский вариант модернизации МиГ-29 заключается в окраске самолета в "пиксельный" камуфляж, установке спутникового навигатора и замене блока в РЛС для повышения ее надежности. Стоимость обновления одного истребителя оценивается в два миллиона долларов, из-за чего модернизированы лишь несколько из 72 имеющихся у ВВС Украины самолетов.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
Украина
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
В России предложили запускать ракеты с самолетов минометным стартом 06.06.2020
Дорогостоящий "трактор": на Украине нашли применение танкам Т-84 27.05.2020
Украинский ВПК скомпрометировал себя продажей бракованных Т-72 19.05.2020
истребители
В Китае назвали главное преимущество беспилотного режима Су-57 05.06.2020
Хвост сгорит: почему F-35 запретили летать на сверхзвуке 01.06.2020
ВВС
Стратегические бомбардировщики США пролетели над Арктикой 04.06.2020
Протесты в США начали разгонять военными вертолетами 02.06.2020