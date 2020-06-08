Напалмом по "Свободе": зачем Израиль атаковал разведсудно США в 1967 году

Корабль радиоэлектронной разведки ВМС США был заложен в феврале 1945 года как грузовое судно и носил название "Simmons Victory". В 1963 году он был куплен ВМС США, переоборудован и переименован. Свое первое плавание в качестве разведывательного корабля Liberty ("Свобода") совершил в 1965 году к берегам Западной Африки, а затем продолжал служить в Атлантике, пока не началась Шестидневная война на Ближнем Востоке.

8 июня 1967 года, за несколько часов до атаки, израильские ВВС вели наблюдение за американским судном, находившимся в международных водах Средиземного моря к северу от Синайского полуострова. Во второй половине дня израильтяне на истребителях Dassault Mirage III без предупреждения атаковали Liberty. Ракеты пробили палубу и подожгли корабль, ранив десятки моряков. В ход шел даже напалм и фосфор. Позже на обшивке насчитали сотни пробоин и тысячи отверстий от пулеметных очередей. Корабль буквально изрешетили из всех возможных видов оружия за несколько минут.

К воздушной атаке подключили катера. По судну выпустили сразу пять торпед, одна из которых попала в цель. Несмотря на серьезную пробоину, корабль продолжал оставаться на плаву. В результате обстрела погибли 34 моряка, свыше 170 было ранено.

Решив, что атака закончена, американцы спустили на воду спасательные плоты, чтобы эвакуировать раненых. Но тут же получили новый шквал пулеметного огня с торпедных катеров. Затем к судну приблизились израильские десантные вертолеты, готовые подорвать Liberty. Однако вскоре они развернулись и улетели, по видимому, получив соответствующий приказ. На этом атака закончилась, и оставшийся экипаж сумел направить серьезно поврежденное судно в порт Мальты.

Зачем нужна была эта странная атака с таким неоспоримым превосходством сил против одного довольно слабо вооруженного судна? Зачем нужны были напалм и фосфор? Действительно ли Израиль целенаправленно атаковал корабль США или он спутал разведывательное судно американцев с чьим-то еще?

Загадки порождают почву для конспирологии. Англоязычная "Википедия", часто весьма многословная в описании военных столкновений и когда-то секретных операций, в случае с Liberty весьма лаконична. Там указывается сам факт атаки, перечисляется количество жертв, а затем приводятся краткие факты о том, что Израиль извинился и выплатил компенсацию за инцидент. О причинах атаки есть только одно предложение: мол, Израиль ошибся, приняв корабль за египетское судно. Это и есть официальная версия случившегося.

Впрочем, у нее есть немало противников, приводящих вполне разумные аргументы. К примеру, огромный американский флаг, развевавшийся над судном, номер на борту и опознавательные цвета, а также характерный силуэт из-за установленного оборудования. Все это не могла не заметить авиация, несколько часов наблюдавшая за кораблем с небольшого расстояния.

В ряде источников указывается, что вначале израильская сторона целенаправленно уничтожила средства связи, чтобы заглушить сигнал бедствия. А в конце атаки - расстреляла спасательные плоты, чтобы минимизировать число свидетелей.

Одна из версий, которую выдвигают сторонники "неслучайности" атаки - это провокация. Таким образом Израиль и США якобы попытались запустить ликвидацию просоветского режима в Египте. Есть и другие версии, говорящие о том, что атака была попыткой втянуть США в войну с Египтом и спровоцировать реакцию Москвы.

Впрочем, у противников теорий заговора есть свои разумные доводы в пользу того, что инцидент был не провокацией, а ошибкой. И загадочная атака на Liberty по-прежнему остается благодатной почвой для исторических и журналистских исследований, а также для множества споров в сети.