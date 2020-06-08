Постановление правительства Новосибирской области от 8 июня 2020 года № 216-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 15.05.2020 № 168-п"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 "О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации", постановлением Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п "О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области" Правительство Новосибирской области постановляет:

Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 15.05.2020 № 168-п "О перечне отраслей экономики, в которых осуществляется приостановление (ограничение) деятельности находящихся на территории Новосибирской области отдельных организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей, внесении изменения в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Новосибирской области" следующие изменения:

в приложении "Перечень отраслей экономики, в которых осуществляется приостановление (ограничение) деятельности":

1. Пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Розничная торговля непродовольственными товарами:

торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах2 47.19;

торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах2 47.4;

торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах2 47.5;

торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах2 47.6;

торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах2 47.7;

торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью 47.82;

торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами 47.89".

2. Дополнить сноской "2" следующего содержания:

"2 Приостановление (ограничение) деятельности не распространяется на розничную торговлю в магазинах непродовольственных товаров площадью до 400 кв. м площади торгового зала, при наличии отдельного наружного (уличного) входа в магазин и непревышении предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале магазинов (исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м).".

Губернатор Новосибирской области А.А.Травников







