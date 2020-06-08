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08.06.2020,  
10:56
Текст:  Майя Бирюкова

Появились данные об американской гиперзвуковой системе Vintage Racer

Всего лишь одна фотография министра армии США Райана Маккарти на стенде корпорации General Atomics на выставке AUSA-2019 в Вашингтоне стала поводом для журналистского расследования. Американский автор Стив Тримбл, специализирующийся на авиационной тематике, сумел найти по снимку данные о перспективной американской гиперзвуковой системе Vintage Racer.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Отправной точкой для журналиста стала документ, который держит в руке министр, пишет блог под эгидой Центра анализа стратегий и технологий. Распечатка озаглавлена "Vintage Racer - Loitering Weapon System (LWS)", в ней явно усматриваются несколько заголовков, указывающих на гиперзвуковое оружие. Иллюстрация со слайда показывает нечто, запускаемое с наземной установки.

Позже журналист нашел следы систем Vintage Racer в открытой бюджетной документации Минобороны США. Там она проходила как ОКР по статье, предусматривающей ускоренное финансирование и постройку прототипов по требованиям вооруженных сил.

В документации было сказано, в частности, что "проект успешно прошел подтверждение аэродинамической компоновки в ходе продувок в аэродинамической трубе и интеграцию подсистем наведения для достижения эффекта кинетического поражения цели перед кульминацией в виде летных испытаний в 2019 финансовом году". Далее говорилось, что прототипы проекта были переданы армии США для дальнейшей разработки и организации процесса закупок.

Предполагается, что речь все-таки не идет о стратегической системе, поскольку объемы финансирования по указанным статьям в целом весьма невысоки. По всей видимости, Vintage Racer может представлять собой барражирующую ударную систему, возможно, беспилотную, оснащенную малогабаритными гиперзвуковыми кинетическими боеприпасами.

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