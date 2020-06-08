Положительный тест Баринова на коронавирус оказался ошибочным

Положительный тест на коронавирус, который ранее сдал полузащитник футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Баринов, оказался ошибочным. Об этом рассказал врач московской команды Никита Карлицкий.

В конце мая стало известно, что у игрока диагностировали коронавирус. Помимо него диагноз COVID-19 поставили еще нескольким его партнерам по команде: вратарю Антону Коченкову, полузащитнику Роману Тугареву и нападающему Тимуру Сулейманову.

Однако уже 7 июня Баринов принял участие в контрольном матче против другого московского клуба - "Динамо", который завершился со счетом 1:1.

"Баринов не заболел, у него первый тест показал положительный результат, - сказал Карлицкий. - Но любые тесты имеют погрешность, в зависимости от фирмы, до 20% брака. К сожалению, это наша действительность. Дальше он пересдал два теста, которые подтвердили, что он не болен - у него отсутствовала симптоматика".