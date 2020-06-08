Путин подписал закон о праве студентов преподавать в школах

Студенты старших курсов получили право преподавать в школах до получения диплома. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Теперь в школах смогут преподавать студенты четвертых и пятых курсов педагогических вузов, успешно сдавшие сессию. Третьекурсники, обучающиеся по техническим специальностям, смогут вести дополнительные занятия - кружки и секции.

Детальный регламент допуска студентов к преподаванию в школах установят три профильные ведомства - министерство просвещения, министерство науки и высшего образования, а также министерство труда и соцзащиты.

Закон также уточняет порядок аттестации воспитателей детских садов, принятых на работу до вступления в 2012 году в силу закона "Об образовании РФ".