Артист Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы

В центре столицы произошла дорожная авария с участием артиста Михаила Ефремова, сообщает агентство "Москва", ссылаясь на собственные источники.

По данным неофициальных пабликов, Ефремов на своем Jeep разворачивался на Садовом кольце в районе Смоленской площади. Иномарка, которой управлял артист, врезалась в фургон Lada. Водителя легковушки зажало в машине. С ним работают медики.

На месте происшествия, судя по кадрам в соцсетях, собрались десятки зевак. Многие из них обратили внимание на необычное поведение артиста. В обстоятельствах ДТП сейчас разбирается полиция.