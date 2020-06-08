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Артист Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы

ДТП
    08.06.2020, 23:15
Текст:   Сергей Бабкин
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В центре столицы произошла дорожная авария с участием артиста Михаила Ефремова, сообщает агентство "Москва", ссылаясь на собственные источники.

По данным неофициальных пабликов, Ефремов на своем Jeep разворачивался на Садовом кольце в районе Смоленской площади. Иномарка, которой управлял артист, врезалась в фургон Lada. Водителя легковушки зажало в машине. С ним работают медики.

На месте происшествия, судя по кадрам в соцсетях, собрались десятки зевак. Многие из них обратили внимание на необычное поведение артиста. В обстоятельствах ДТП сейчас разбирается полиция.

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