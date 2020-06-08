Более 80% новых случаев COVID-19 в Москве выявлено у людей младше 65 лет

Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что в столице подтвержден 2001 новый случай заражения. Всего в настоящее время зарегистрировано 197 018 случаев заболевания.

Среди вновь выявленных случаев по возрастным категориям показатели расположились следующим образом: 44,9% - у людей в возрасте от 18 до 45 лет, 32,9% - от 46 до 65, 11% - от 66 до 79, 6% - дети, 5,2% - старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

По поручению мэра Москвы с 27 мая в столице пройти тестирование на антитела к коронавирусной инфекции может любой желающий по предварительной записи, которая открыта на две недели вперед. Подготовка к сдаче крови не требуется. Необходимо просто взять с собой полис ОМС, паспорт и прийти в назначенное время. Результаты лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию можно посмотреть онлайн в своей электронной медицинской карте www.mos.ru/city/projects/medcarta.