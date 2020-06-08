Стали известны подробности стрельбы во дворе дома на юго-западе Москвы

Стрельба на улице Строителей в Москве продолжалась 20 минут. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова очевидца.

"Сначала я решила, что это петарды кто-то взрывает. Потом стало ясно, что это выстрелы. Их было много, и продолжались они минут 20", - поделилась информацией местная жительница по имени Ольга, которая в момент происшествия гуляла во дворе с собакой.

Напомним, инцидент произошел примерно в десять вечера в воскресенье. Неизвестный начал стрелять по прохожим из окна дома номер пять на улица Строителей. Пострадали два человека.

По предварительным данным, злоумышленник имеет проблемы с психикой. Мужчина забаррикадировался в своей квартире. На месте происшествия работают сотрудники МВД и Росгвардии. Они ведут переговоры со стрелком.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "хулиганство" и "покушение на убийство".