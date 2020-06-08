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08.06.2020 00:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Стали известны подробности стрельбы во дворе дома на юго-западе Москвы

Стрельба на улице Строителей в Москве продолжалась 20 минут. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова очевидца.

В США неизвестный открыл стрельбу по прохожим

"Сначала я решила, что это петарды кто-то взрывает. Потом стало ясно, что это выстрелы. Их было много, и продолжались они минут 20", - поделилась информацией местная жительница по имени Ольга, которая в момент происшествия гуляла во дворе с собакой.

Напомним, инцидент произошел примерно в десять вечера в воскресенье. Неизвестный начал стрелять по прохожим из окна дома номер пять на улица Строителей. Пострадали два человека.

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По предварительным данным, злоумышленник имеет проблемы с психикой. Мужчина забаррикадировался в своей квартире. На месте происшествия работают сотрудники МВД и Росгвардии. Они ведут переговоры со стрелком.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "хулиганство" и "покушение на убийство".

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