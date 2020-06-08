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08.06.2020 14:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Ивановской области у школы поймали двухметрового питона

Текст: Анна Скудаева (Иваново)

В Ивановской области поймали огромного питона длиной почти два метра.

Фото: Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
Змея заползла в квартиру на юго-западе Москвы

Как сообщили в социальной сети "ВКонтакте" волонтеры приюта для животных "Добрый дом", рептилию обнаружили неподалеку от школы №8 в Кинешме.

Отловить змею смогли сотрудники МЧС. Они предложили сотрудникам приюта временно забрать питона к себе, пока не отыщется хозяин. Там змею осмотрела ветеринарный врач, которая сделала вывод, что питон сытый. По мнению специалистов, змея таких размеров без труда могла проглотить чью-то кошку или собаку.

- Возраст питона - около пяти лет, длина - без малого два метра, - рассказали волонтеры.

Они предположили, что питон, скорее всего, уполз от своих хозяев. Активисты попросили подписчиков помочь в поиске владельцев змеи, предупредив, что готовы держать питона у себя максимум три-четыре дня. Если владелец не объявится, питона пообещали передать в один из специализированных центров для пресмыкающихся, который расположен в Подмосковье.

Общество Природа Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ивановская область

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