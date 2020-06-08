В Москве курьер украл дорогой компьютер из ремонтной мастерской

В Москве задержан мужчина, подозреваемый в краже портативного компьютера. Об этом сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По его словам, в полицию с заявлением обратился 32-летний житель Подмосковья. Он рассказал, что сдал в один из сервисов по ремонту оргтехники на Пушечной площади принадлежащий ему ноутбук, однако впоследствии оказалось, что портативный компьютер похищен неизвестным. Материальный ущерб составил 232 тысячи 990 рублей.

Сотрудники уголовного розыска по месту жительства на 5-й Кожуховской улице задержали подозреваемого - 28-летнего москвича. Задержанный мужчина работал курьером и должен был доставить отремонтированный ноутбук заказчику, но похитил его. У злоумышленника при задержании этот похищенный компьютер и был обнаружен.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ "Кража". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.