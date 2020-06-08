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08.06.2020 10:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве задержали серийного квартирного вора

Текст: Михаил Фалалеев

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил о задержании подозреваемого в серии квартирных краж".

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Владимир Васенин рассказал, что неизвестный через окно проник в его квартиру на Туристской улице и похитил оттуда личные вещи и ювелирные изделия. Материальный ущерб составил 80 тысяч рублей.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого на Туристской улице. Им оказался 36-летний приезжий.

Установлено, что злоумышленник в вечернее время наблюдал за окнами квартир, в которых отсутствовал свет. После этого забирался на козырек крыши магазинов на первом этаже и проникал в квартиры, расположенные на втором или третьем этаже, затем похищал деньги, ювелирные изделия и личное имущество. Имеются основания полагать, что злоумышленник причастен к совершению 6 аналогичных эпизодов противоправной деятельности. Общий материальный ущерб составил около 2 миллионов рублей.

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В ходе обыска по месту жительства задержанного была изъята часть похищенного. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ "Кража". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.

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