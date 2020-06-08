Фермеры ЕАО получат 98 млн рублей для повышения продуктивности

Больше 98 миллионов рублей направят в Еврейской автономной области на поддержку фермеров. Эти деньги помогут повысить продуктивность производства молока и овощей, а также компенсируют затраты на вовлечение в давно не использовавшихся земель, частично покроются расходы на содержание скота.

Как сообщил ТАСС глава региона Ростислав Гольдштейн, многие из получателей финансовой поддержки - небольшие фермерские хозяйства. Уже сейчас выплачены субсидии на сумму 2,85 миллиона рублей.

Всего в ЕАО работают больше 180 ферм. На их долю еще два года назад приходилось 31,8 процентов от общего объема производства. Но из-за прошлогоднего сильного паводка и вспышки вируса африканской чумы свиней результаты были значительно хуже. В этом году планируется вернуть прошлый уровень.