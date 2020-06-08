На Сахалине в двух районах ввели режим ЧС из-за коронавируса

В Корсаковском и Ногликском районах Сахалинской области ввели режим ЧС из-за новых выявленных случаев коронавирусной инфекции.

В центральной районной больнице города Корсаков COVID-19 заразились 10 пациентов и медицинских работников, одна из них проводила медосмотры людей в морском порту, где уже выявлено несколько сотрудников с признаками респираторных заболеваний. Всего в городе определили около 200 человек, контактировавших с заболевшими. Все они сдали анализы и находятся на карантине.

"Из-за вынужденного закрытия медучреждения, пациентов отправят в областную больницу и южносахалинскую больницу имени Анкудинова, а также в Анивскую ЦРБ. Направлен дополнительный реанимобиль для экстренной госпитализации", - отмечается в сообщении пресс-службы правительства региона.

В поселке Ныш Ногликского района коронавирус диагностирован у охранника лесоперерабатывающего предприятия. 93 человека находятся на изоляции. Жителям села рекомендовано оставаться дома, а выходя на улицу, надевать перчатки и маски.

На въезде в Ныш организован пропускной пункт, где проводится визуальный и температурный контроль.

Режим ЧС в двух районах Сахалина продлится до окончания эпидемиологического расследования. Всего в области зафиксировано 216 случаев COVID-19. 145 пациентов находятся на лечении, 71 человек уже выписан.