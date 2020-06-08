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08.06.2020 13:56
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На территории Дальневосточного округа остаются 62 очага COVID-19

Текст: Алексей Дуэль

В регионах Дальневосточного федерального округа зарегистрировано 62 очага распространения коронавирусной инфекции,сообщила на совещании заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева с главами губернаторами дальневосточных регионов глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Как показывает анализ данных прошедшей недели, в среднем по стране прирост заболевших коронавирусной инфекцией за сутки составляет не более 2%, - сказала Анна Попова. - Это хороший прогностический признак. Но вместе с тем в Камчатском крае прирост составил 5%, в ЕАО - 1,9%, Магаданской области - 5,5%, Хабаровском крае - 2,8%, Чукотском автономном округе - 6,6% (но здесь малые цифры, которые дают такой высокий прирост), Бурятии - 2,9%, Якутии - 3,1%, Приморском крае - 2,3%, Забайкальском крае - 5,1%, Амурской области - 4,6%, небольшой прирост наблюдается в Сахалинской области".

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Анна Попова обратила внимание глав регионов на необходимость обеспечения безопасности работы вахтовиков, а также доложила по выполнении поручения Юрия Трутнева по разработке регламента обеспечения прибытия вахтовых работников для Амурского ГПЗ.

"Самое важное - жизнь и здоровье людей, - подчеркнул Юрий Трутнев. - Все решения, которые принимают главы регионов, должны быть с этим связаны. Отдельно я хочу отметить оперативную работу Минздрава России по проработке заявок со стороны регионов и оказанию им помощи".

По итогам совещания вице-премьер дал поручение Минздраву России и Роспотребнадзору совместно с дальневосточными регионами провести анализ установленных требований к порядку госпитализации больных коронавирусной инфекцией в медицинские организации, оказывающие специальную медицинскую помощь, в целях обеспечения гарантированного оказания медицинской помощи всем гражданам, которым требуется наблюдение в стационарных условиях в соответствии с утвержденными протоколами лечения.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор ДФО Пандемия коронавируса COVID-19

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