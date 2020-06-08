Полевой госпиталь в Чите принял первых пациентов с COVID-19

Первых пациентов с коронавирусом принял полевой многопрофильный госпиталь Восточного военного округа, развернутый по поручению президента РФ Владимира Путина в Чите. Сейчас там находятся шесть человек.

Врачи уже провели необходимые лечебно-диагностические мероприятия. В их распоряжении - самое современное медицинское оборудование: аппараты ИВЛ, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, анализаторы крови и многое другое.

Сейчас в крае наблюдается прирост заболевших.

"За последние четыре дня количество заболевающих каждый день составляло более 70 человек, в то время как неделю-полторы назад было около 50. При этом из 1018 коек, которые развернуты по краю, более 800 занято", - приводятся на сайте правительства региона слова губернатора Александра Осипова.

Напомним, мобильный госпиталь на 100 мест силами военных развернули в районе поселка Каштак на прошлой неделе.