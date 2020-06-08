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08.06.2020 08:34
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Полевой госпиталь в Чите принял первых пациентов с COVID-19

Текст: Юлия Гарднер

Первых пациентов с коронавирусом принял полевой многопрофильный госпиталь Восточного военного округа, развернутый по поручению президента РФ Владимира Путина в Чите. Сейчас там находятся шесть человек.

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Врачи уже провели необходимые лечебно-диагностические мероприятия. В их распоряжении - самое современное медицинское оборудование: аппараты ИВЛ, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, анализаторы крови и многое другое.

Сейчас в крае наблюдается прирост заболевших.

"За последние четыре дня количество заболевающих каждый день составляло более 70 человек, в то время как неделю-полторы назад было около 50. При этом из 1018 коек, которые развернуты по краю, более 800 занято", - приводятся на сайте правительства региона слова губернатора Александра Осипова.

Напомним, мобильный госпиталь на 100 мест силами военных развернули в районе поселка Каштак на прошлой неделе.

Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Чита Пандемия коронавируса COVID-19

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