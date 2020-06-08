В Якутске младенца нашли в мусорном баке

В Якутске возбуждено уголовное дело о покушении на убийство матерью новорожденного ребенка, сообщает следственное управление СК РФ по Якутии.

"В мусорном контейнере возле жилого дома обнаружен младенец. Мальчика доставили в больницу, ему оказана необходимая медицинская помощь", - отмечается в сообщении.

По подозрению в совершении данного преступления задержана 21-летняя женщина. Ее отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Уже проведен осмотр места происшествий, допрошена подозреваемая и свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.