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08.06.2020 07:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Якутске младенца нашли в мусорном баке

Текст: Артем Красиков

В Якутске возбуждено уголовное дело о покушении на убийство матерью новорожденного ребенка, сообщает следственное управление СК РФ по Якутии.

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"В мусорном контейнере возле жилого дома обнаружен младенец. Мальчика доставили в больницу, ему оказана необходимая медицинская помощь", - отмечается в сообщении.

По подозрению в совершении данного преступления задержана 21-летняя женщина. Ее отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Уже проведен осмотр места происшествий, допрошена подозреваемая и свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Якутск

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