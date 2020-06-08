В Приморье печально закончилась история со спасенным дельфином

Дельфин, спасенный в субботу утром с мелководья в Амурском заливе под Владивостоком, почему-то вернулся назад, где его нашли уже погибшим. Об этом на странице в facebook сообщила глава реабилитационного центра "Тюлень" Лора Белоиван.

Дельфина обнаружили в субботу "севшим на мель" в бухте, которая так и называется Мелководная. Предположили, что он погнался за рыбой во время отлива и застрял в иле. Спасатели и специалисты центра "Тюлень" просто приподняли его и перенесли на глубину, на которой он резво поплыл и даже пытался охотиться. Это успокоило людей.

"День здесь у нас прошел вокруг и около дельфина, который умер. Это вчерашний дельфин, его утром нашли возле Тавричанки на мелководье. Почему он сюда вернулся, непонятно", - написала Лора в сообщении, опубликованном после тревожного воскресенья.

Эта история заставила спасающих тюленей специалистов задумать о расширении сферы внимания.

"Наша персональная эпоха "только тюлени", кажется, заканчивается", - написано на странице Лоры Белоиван, по мнению которой дельфины все чаще стали появляться у побережья Приморья, что ранее им было не свойственно.