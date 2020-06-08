В Забайкалье продлили действие ограничений по COVID-19

Действие мер профилактики распространения коронавирусной инфекции продлили в Забайкальском крае до 14 июня. Такое решение принято в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

Под действие ограничений попадают предприятия сфер общественного питания, гостиничного, туристического бизнеса и спортивные объекты. Торговым точкам разрешили работать с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, предусматривающих масочный режим, социальную дистанцию и дезинфекцию помещений. Эти меры безопасности забайкальцы должны соблюдать во всех общественных местах.

Ослаблять ограничения планируют только тогда, когда ситуация с COVID-19 в регионе улучшится. Это будет происходить поэтапно, в соответствии с рекомендациями, утвержденными главным государственным санитарным врачом России.

"Основанием для этого являются наличие свободного коечного фонда для лечения больных COVID-19, показатель тестирования населения, уровень летальности. Также учитывается регистрируемая недельная заболеваемость внебольничными пневмониями в сравнении с уровнем, рассчитанным за последние три года", - сообщили в пресс-службе правительства края.

Отметим, что, по данным на 7 июня, в Забайкалье зафиксированы 1551 лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19 и 27 летальных исходов.