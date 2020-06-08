Бывшего замгендиректора "Ижавиа" обвинили в коммерческом подкупе

В Удмуртии будут судить бывшего заместителя генерального директора по персоналу и общим вопросам АО "Ижавиа". Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике.

51-летняя женщина с 2015 по 2018 год получала взятки и коммерческие подкупы от предпринимателей "за совершение в их интересах действий, входящих в ее служебные полномочия". За деньги она помогала заключить договор с "Ижавиа" на предоставление товаров и услуг, помогала быстро оплатить сделки, составляла акты о приеме выполненных работ и оказанных услугах, не допускала других конкурентов. Общая сумма "вознаграждений" составила 5,4 миллиона рублей. Кроме того, подделывая финансовые документы и акты выполненных работ, она присвоила 388,4 тысячи рублей.

Женщину обвиняют в совершении девяти преступлений по пунктам "а" части 7 статьи 204 УК России "Коммерческий подкуп", пунктам "а", "в" части 5, части 6 статьи 290 "Получение взятки", части 3 статьи 159 "Мошенничество", части 1 статьи 169 "Воспрепятствование законной коммерческой деятельности".

Во время расследования силовики изъяли финансово-хозяйственную документацию "Ижавиа", допросили больше ста свидетелей. Недвижимое имущество женщины арестовали. В ближайшее время уголовное дело направят в суд.