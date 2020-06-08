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08.06.2020 15:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Казани женщины заставили ребенка вытаскивать из мусорки "просрочку"

Текст: Олег Платонов (Казань)

На днях в сети появилось видео, где две женщины посадили в мусорный контейнер ребенка, чтобы тот доставал оттуда просроченные продукты. Очевидцы утверждают, что происходило все это на проспекте Ибрагимова в Казани. Ролик вызвал массу возмущений в соц сетиях.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Прокуратура Московского района города начала проверку по данному инциденту. В настоящее время органами внутренних дел возбуждено административное расследование по статье "Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей". Принимаются меры к установлению личности женщин и ребенка, запечатленных на видео.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань

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