В Казани женщины заставили ребенка вытаскивать из мусорки "просрочку"

На днях в сети появилось видео, где две женщины посадили в мусорный контейнер ребенка, чтобы тот доставал оттуда просроченные продукты. Очевидцы утверждают, что происходило все это на проспекте Ибрагимова в Казани. Ролик вызвал массу возмущений в соц сетиях.

Прокуратура Московского района города начала проверку по данному инциденту. В настоящее время органами внутренних дел возбуждено административное расследование по статье "Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей". Принимаются меры к установлению личности женщин и ребенка, запечатленных на видео.