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08.06.2020 10:57
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Прикамье более 100 человек через суд получили статус "Труженик тыла"

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

В Пермском крае прокуратура помогла получить статус "Труженик тыла" пожилым гражданам, которые в годы Великой Отечественной войны, еще будучи детьми, трудились на производстве и в колхозах.

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Как пояснили в прокуратуре Пермского края, правоохранителям удалось выяснить, что в регионе проживают пожилые люди, которые не имеют подтвержденного статуса "Труженик тыла". В связи с этим они не могут получить выплаты, установленные в этом году Указом президента РФ, в размере 50 тысяч рублей.

Территориальными прокурорами в суды были направлены 156 заявлений об установлении факта работы в годы войны. В настоящее время уже восстановлены права 104 жителей региона. При этом 81 из них уже получили удостоверения труженика тыла и причитающиеся выплаты.

Общество Соцсфера Соцзащита Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Вторая мировая война

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