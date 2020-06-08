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08.06.2020 19:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Прикамье парализованная пенсионерка ползла в магазин за продуктами

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

Следственный комитет проверит информацию о том, что парализованная пенсионерка в Чайковском Пермского края добиралась ползком до продуктового магазина. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором частично парализованная женщина пенсионного возраста с сумкой ползет по тротуару.

Фото: iStock
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Как пояснили в администрации Чайковского, парализованная пенсионерка находится на контроле социальных служб. Продукты ей покупают родственники, поэтому от услуг волонтеров она отказалась. Для перемещений она имеет инвалидную коляску, но не всегда ею пользуется, сообщает РИА Новости.

Свой поход в магазин женщина объяснила сотрудникам соцзащиты тем, что она устала находиться дома, ей захотелось попасть в магазин и подышать воздухом.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край

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