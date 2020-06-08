В Прикамье женщина на автомобиле сбила шестилетнюю дочь

В Кунгуре Пермского края местная 28-летняя жительница стала виновницей ДТП, в котором пострадала ее малолетняя дочь.

Как пояснили в ГУ МВД России по региону, женщина ехала на автомобиле ВАЗ-2110. При движении задним ходом на одном из участков улицы она совершила наезд на ребенка, которым оказалась ее собственная шестилетняя дочь. Девочка с перелом ноги была госпитализирована в больницу.

Позже выяснилось, что жительница Кунгура передвигалась на автомобиле без водительских прав. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.