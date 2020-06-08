Плюшевые мишки на качелях: В Ижевске приняли челлендж от Нидерландов

Летний сад Ижевска принял челлендж от парка Walibi Holland в Нидерландах и во время самоизоляции вместо людей прокатил на аттракционах десятки плюшевых медведей. Видео опубликовали в группе "Парки Ижевска" в соцсети "ВКонтакте".

- Поездка прошла в режиме повышенной безопасности. Крепко пристегнутые медведи, сохраняя невозмутимый вид, протестировали перед открытием наши новые экстремальные аттракционы: Тополь, Луну, Бумеранг. Все отлично работает и готово принять гостей, - говорится в сообщении.

Необычную эстафету парки Ижевска передали коллегам в Перми, Саратове, Сочи и Москве.

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