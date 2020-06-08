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08.06.2020 11:00
Проект: В регионах

Волонтеры Саратовского НПЗ продолжают оказывать помощь ветеранам

Волонтеры Саратовского НПЗ продолжают оказывать благотворительную помощь ветеранам
Фото: пресс-служба Саратовского НПЗ Фото: пресс-служба Саратовского НПЗ
Фото: пресс-служба Саратовского НПЗ

В рамках всероссийской акции "Мы вместе" волонтеры Саратовского НПЗ (входит в ПАО "НК "Роснефть") и работники профсоюзной организации завода вручили ветеранам продуктовые наборы. В условиях пандемии коронавируса для обеспечения эпидемиологической безопасности при вручении подарков использовались средства индивидуальной защиты и антисептики.

Это уже не первая благотворительная акция, проведенная Саратовским НПЗ.

В начале мая продуктовые наборы были вручены ветеранам завода - 32 труженикам тыла и 1 участнику войны. 1 июня, в День защиты детей, подарки переданы воспитанникам социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Возвращение".

В этот раз продуктовые наборы и поздравительные открытки с 75-летием Великой Победы получили еще 25 ветеранов. Это люди, которые во время Великой Отечественной войны были подростками и трудились в тылу, но по разным причинам они не собрали нужных справок о своем стаже за этот период и не оформили соответствующие удостоверения. Тем не менее, это нисколько не умаляет их заслуг.

- Пожилым людям важна не только материальная помощь, но и простое человеческое внимание и участие, что особенно актуально в режиме самоизоляции. После проведенных акций мне постоянно звонят ветераны и просят передать благодарность за проявленную заботу компании "Роснефть", волонтерам из числа работников завода и сотрудникам профсоюза, что я с удовольствием и делаю, - рассказала председатель Совета ветеранов Саратовского НПЗ Ольга Стромец.

Николай Петрович Неверов работал на Саратовском НПЗ начальником технологических установок, многие из которых он строил и пускал. В том числе, под его руководством вводилась в эксплуатацию установка гидроочистки дизельного топлива Л-24-6, которой в этом году исполнилось 50 лет.

- Во время войны и в период восстановления разрушений на заводе было трудно, но мы работали с полной самоотдачей и преодолевали все трудности. Хочу поблагодарить работников Саратовского НПЗ за помощь, которую они оказывают ветеранам. Большое вам спасибо! - говорит Николай Петрович.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой Саратовского НПЗ

Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратов

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