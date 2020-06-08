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08.06.2020 13:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Житель Перми получил пожизненный срок за изнасилование и убийство

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

Пермский краевой суд признал виновным 41-летнего жителя Перми в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Покушение на изнасилование" и "Убийство".

В Магадане 24-летнего мужчину осудили пожизненно за четыре убийства

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, следствием было установлено, что осужденный напал вечером на женщину и попытался ее изнасиловать. Получив отпор, мужчина убил свою жертву.

Благодаря слаженным действиям оперативников уголовного розыска, следователей и экспертов-криминалистов злоумышленника удалось задержать.

Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь

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