В Новосибирске женщина побила плачущего в коляске ребенка

Новосибирские следователи начали проверку после сообщений в соцсетях о женщине, несколько раз ударившей по лицу собственного ребенка.

Как рассказала "РГ" старший помощник руководителя областного Следственного управления СК Анастасия Кулешова, в действиях женщины усматриваются признаки состава уголовной статьи о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию малолетнего ребенка, соединенном с жестоким обращением.

По предварительным данным, инцидент произошел сегодня днем в Заельцовском районе Новосибирска, на территории микрорайона "Стрижи". Мать, гуляя с девочкой в коляске, на длительное время оставила ее лицом против солнца. Ребенок, почувствовав дискомфорт, начал плакать.

Вместо того, чтобы развернуть коляску и успокоить дочь, женщина ударила ее по лицу и потребовала замолчать. Понятно, что ребенок начал плакать лишь сильнее, но реакцией матери на это стала серия шлепков по лицу.

Такие методы воспитания закономерно насторожили следователей, по результатам их проверки, будет принято процессуальное решение. В случае уголовного преследования, женщине грозит штраф до 100 тысяч рублей, или даже до трех лет лишения свободы.