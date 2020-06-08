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08.06.2020 11:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новосибирской области перевернулась машина с пятью детьми в салоне

Текст: Никита Зайков

В Черепановском районе Новосибирской области произошла авария со смертельным исходом.

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, помимо водителя в ВАЗ-2106 находилось семь пассажиров, пятеро из них - дети. При этом салон автомобиля рассчитан не более чем на пять человек, включая шофера.

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Переполненная "шестерка" ехала в сторону трассы Р-256, однако водитель не справился с управлением, машина слетела в кювет и перевернулась. Авария произошла около 11.45 по местному времени.

Сидевший за рулем 45-летний мужчина погиб на месте, все пассажиры, включая детей, получили травмы разной степени тяжести и доставлены в больницу. По факту ДТП организована проверка, сотрудники полиции выясняют обстоятельства, сопутствующие аварии.

Происшествия ЧП ДТП Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

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