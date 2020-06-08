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08.06.2020 10:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Дагестане майнера уличили в хищении электроэнергии на 34 млн рублей

Текст: Роман Мерзляков

Энергетики совместно с правоохранительными органами выявили в Дагестане хищение электричества на 34 миллиона рублей, сообщает пресс-служба компании "Россети Северный Кавказ".

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Сотрудники блока безопасности обнаружили майнинг-ферму, для деятельности которой житель Махачкалы незаконно подключился к электрическим сетям. Нарушитель не заключил договор энергоснабжения с гарантирующим поставщиком, а также на технологическое присоединение к сетям.

В мае 30-летний гражданин арендовал помещение на третьем этаже строительной базы в пригородном поселке Новый Хушет, где принялся добывать лайткоины и биткоины.

В помещении обнаружили комплектующие от компьютеров и 518 устройств для выработки цифровой валюты. Энергетики составили акт на бездоговорное потребление электроэнергии. Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием".

В пресс-службе также отмечают, что размер хищения в Новом Хушете стал крупнейшим за последние годы по всему холдингу.

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